Lamprou langer in de Eredivisie: "Ik wilde hier graag blijven"

Lamprou begon afgelopen seizoen clubloos en kwam in de winter in Breda terecht. Beide partijen waren tevreden over de samenwerking van een halfjaar, dus gaan ze samen de toekomst in. "Ik ben blij dat de club er zo positief in stond. Vorig jaar was voor mij een heel goede ervaring, ik heb fantastisch samengewerkt met iedereen", vertelt de Griekse Nederlander aan BN DeStem.

De 33-jarige heeft het erg naar zijn zin bij NAC Breda. "Ik wilde hier graag blijven om de jongens (de andere keepers, red.) uit te dagen. Ik wil laten zien dat ik een goed niveau heb en dat we met z’n allen stappen kunnen maken en een goed seizoen kunnen draaien", aldus Lamprou, die in de toekomst ook nog graag een keer in Griekenland onder de laat wil staan. "Dat hoop ik. Dat zou mooi zijn."