Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'Landzaat al actief bij Ajax en sluit aan op het trainingsveld'

Arthur
bron: Voetbal International
Denny Landzaat
Denny Landzaat Foto: © BSR Agency

Ajax heeft met Denny Landzaat de gewenste versterking voor de technische staf binnengehaald. De 49-jarige Amsterdammer stond maandag al op het trainingsveld van De Toekomst, zo meldt Voetbal International.

Anderhalve week geleden nam Ajax afscheid van hoofdtrainer John Heitinga en zijn assistenten Marcel Keizer en Frank Peereboom. De overige assistenten, Fred Grim en Urby Emanuelson, bleven aan boord, waarbij Grim de taken van Heitinga als hoofdtrainer overnam.

In aanloop naar het Eredivisie-duel met FC Utrecht breidde Ajax de staf verder uit door Paul Nuijten door te schuiven vanuit Ajax Onder-19. Over de definitieve opvolging van Heitinga is inmiddels meer duidelijk: de club wil eerst een technisch directeur aanstellen voordat er een nieuwe hoofdtrainer komt. Dat betekent dat Grim voorlopig nog voor de groep blijft staan in Amsterdam.

Daarom besloot Ajax de staf rond de ervaren oefenmeester tijdelijk verder te versterken. “Daarom hebben we Denny Landzaat gestrikt”, klinkt het uit kringen van de club. De voormalige middenvelder stond afgelopen zomer ook al op het verlanglijstje, maar had zich toen net verbonden aan het project van Patrick Kluivert bij het nationale elftal van Indonesië.

Landzaat, die in de jeugd van Ajax speelde en één keer uitkwam voor het eerste elftal, is bovendien een goede bekende van Grim; eerder assisteerde hij hem bij Willem II. Maandagochtend stond Landzaat al op het trainingsveld van De Toekomst, samen met Grim, Emanuelson en Nuijten. Zij bereiden Ajax voor op het Eredivisie-duel met Excelsior van aanstaande zaterdag. Drie dagen later wacht in de Champions League een confrontatie met Benfica.

