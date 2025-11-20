Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

Denny Landzaat is door Ajax aangesteld als assistent van interim-trainer Fred Grim. De oud-middenvelder stond maandag al op het trainingsveld van de Amsterdammers.

Landzaat, 49 jaar, is geen onbekende voor Grim. De 38-voudig Oranje-international werkte van juni 2021 bijna een jaar als assistent van de oud-keeper bij Willem II.

Kees Luijkx reageert positief op de aanstelling van Landzaat bij Ajax: "Danny Landzaat is een prettige vent als assistent. Ik heb toevallig met hem gevoetbald en ik heb geen banden meer met hem dat ik hem veren in zijn reet moet steken, maar dat is echt zo."

Ook Robert Maaskant ziet de komst van Landzaat als een versterking: "Ik vind het in ieder geval een aardige aanvulling op Fred Grim. Dat zijn toch twee aanvullende persoonlijkheden."