Landzaat nu al neergesabeld bij Ajax: "Wat hebben ze gezopen?"

Denny Landzaat (49) overweegt een aanbod van Ajax om de rol van assistent van interim-trainer Fred Grim op zich te nemen. De oud-international speelde eerder voor clubs als Ajax, AZ, Feyenoord, FC Twente en het Nederlands elftal. Recent werkte hij in Indonesië samen met bondscoach Patrick Kluivert.

Op X reageert het reacties van fans van Ajax, die het niet zien zitten dat Landzaat aan de slag gaat bij het noodlijdende Ajax. Een fan van Ajax schrijft: "Laat Landzaat maar zitten, voelt voor mij iets te veel als agenda Mike en als je dan vervolgens ze hoort spreken over Nuijten weet je eigenlijk genoeg." Een ander zegt: "Wat hebben ze gezopen vannacht bij Ajax?".

Landzaat beschikt over ruime ervaring als assistent-trainer. Hij werkte eerder onder Giovanni van Bronckhorst en Jaap Stam bij Feyenoord, onder John van den Brom bij Lech Poznan en bij Ferencvaros onder Pascal Jansen. Tussen juli 2021 en april 2022 was hij bovendien assistent van Grim bij Willem II, waardoor hij de huidige interim-trainer goed kent.

Hieronder een greep uit de reacties":