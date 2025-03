Lang: "Bij PSV is iedereen gemotiveerd als we tegen Ajax spelen"

De laatste weken wist PSV weer te winnen, waardoor een crisis is afgewend. "Jij (de interviewer, red.) zegt net op tijd, maar dat is het alleen als we kampioen worden, anders was het net te laat", aldus Lang in gesprek met Voetbal International. "We weten pas op 18 mei of wij op tijd wakker zijn geworden. Maar ik heb er zeker vertrouwen in."

"Als wij winnen van Ajax dan heb ik er een heel goed gevoel over. Dat leeft ook echt in de groep. Ik durf nu wel te zeggen dat we allemaal heel hongerig zijn", gaat Lang verder. De titel op zijn lichaam vereeuwigen? Dat niet. "Een tattoo, als we de titel pakken? Nee, die neem ik niet. Kampioen worden met deze selectie zou eigenlijk niet meer dan normaal moeten zijn."

Lang weet dat PSV een overwinning nodig heeft om weer mee te kunnen doen om de landstitel. "En ik ben ervan overtuigd dat als we dat doen, we het nog helemaal omdraaien", aldus de buitenspeler. "Ik weet wél dat we voor zulke grote wedstrijden allemaal aan staan. Dat is ook bijzonder aan ons team. Dit zijn dé wedstrijden waarvoor je voetballer bent. Bij PSV hoef je niemand te motiveren als er tegen Ajax moet worden gespeeld. Zeker niet in een thuiswedstrijd. Het belooft een hete zondag te worden."