Lang gepresenteerd bij Napoli: "Wil mijn eigen verhaal schrijven"

Noa Lang is zondag officieel gepresenteerd als speler van Napoli. Tijdens zijn eerste persmoment in Italië gaf de oud-Ajacied openhartig uitleg over zijn transfer, ambities en het leven buiten het veld.

"In de winter wilde ik eigenlijk al naar Napoli komen, maar PSV stond dat niet toe", vertelde Lang. "Dus heb ik gewacht tot het einde van het seizoen. Gelukkig kwam Napoli toen opnieuw. Ik heb er met mijn zaakwaarnemer alles aan gedaan om het rond te krijgen. Het is een droom en een eer om hier te zijn."

De eerste dagen onder Antonio Conte waren direct pittig. "Het eerste woord dat ik hier heb geleerd is ‘moe’, dus dat zegt genoeg", lachte Lang. "De sessies zijn hier zwaar. In Nederland werd er vooral met de bal getraind en minder op fysiek vlak. Het voetbal daar is anders: je hebt bijna altijd de bal aan je voet. Maar nu is het tijd om een completere speler te worden, ook verdedigend en technisch."

Lang is zich bewust van de verwachtingen, zeker na het vertrek van publiekslieveling Khvicha Kvaratskhelia naar PSG. "Het stoort me niet dat ik als zijn opvolger word gezien, ik kijk daar niet naar. Ik heb mijn eigen kwaliteiten en weet wat ik in huis heb. Ik besef wat Kvaratskhelia hier heeft neergezet, maar ik wil mijn eigen verhaal schrijven."

Tot slot gaf Lang aan dat hij ook buiten het veld zichzelf blijft. "In mijn vrije tijd rap ik graag. Ik ga de club vragen of ik dat hier ook mag blijven doen."