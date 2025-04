Lang gewezen op Ajacied: "Zo kan het ook, in plaats van die act"

Noa Lang kan een voorbeeld nemen aan Ajax-speler Don-Angelo Konadu. Dat stelt zaakwaarnemer Rob Jansen, die heeft genoten van het interview van de 18-jarige spits na de met 3-1 gewonnen wedstrijd van de Amsterdammers tegen NAC Breda. Konadu stond voor het eerst in de basis bij Ajax in de Eredivisie.

De aanvaller verdiende een penalty en gaf een assist tegen NAC. Ook na afloop maakte hij een goede indruk, in ieder geval op Rob Jansen. "De interviews van Noa Lang zijn redelijk irritant", zo vertelt Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Nu gaf die nieuwe jongen van Ajax een heel leuk interview", gaat de zaakwaarnemer verder over Ajax-debutant Don-Angelo Konadu. "Het was heel fris, heel open."

"Hij kijkt goed in de camera, geeft leuke antwoorden. Ik hoorde iedereen zeggen: Goh, wat een leuk interview. Leuke jonge knul, niks mis mee." Jansen ziet al een groot verschil tussen Konadu en Lang. "Zo kan het ook. In plaats van die hele act en dat beledigde gedrag", aldus Rob Jansen over PSV-aanvaller Noa Lang.