Lang haalt hard uit naar ex-trainer: "Het grootste verschil is.."

Noa Lang lijkt zijn vorm bij Napoli langzaam terug te vinden. De voormalig aanvaller van PSV kreeg zaterdag tegen Frosinone een basisplaats van trainer Massimiliano Allegri en wist direct het net te vinden. Na afloop van de wedstrijd sprak de 27-jarige buitenspeler zich uit over zijn verbeterde situatie in Napels en uitte hij kritiek op voormalig trainer Antonio Conte.

De Nederlander kende een moeizaam eerste seizoen bij Napoli, waarin hij slechts één keer scoorde in 27 wedstrijden. Tijdens de tweede seizoenshelft werd hij verhuurd aan Galatasaray, maar inmiddels krijgt Lang onder Allegri weer volop kansen. De aanvaller merkt vooral een groot verschil in de communicatie met zijn trainer.

"Het grootste verschil is dat deze coach met me praat, in tegenstelling tot die van vorig jaar. Hij vertelt me ​​wat ik moet doen, hoe ik me op het veld moet bewegen. Hij geeft me de vrijheid om mijn eigen plek op het veld te vinden, dat is een groot verschil. Allegri praat echt met me, in tegenstelling tot Conte."