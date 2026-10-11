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Lang haalt hard uit naar ex-trainer: "Het grootste verschil is.."

Thomas
bron: La Gazzetta dello Sport
Noa Lang scoort
Noa Lang scoort Foto: © BSR Agency

Noa Lang lijkt zijn vorm bij Napoli langzaam terug te vinden. De voormalig aanvaller van PSV kreeg zaterdag tegen Frosinone een basisplaats van trainer Massimiliano Allegri en wist direct het net te vinden. Na afloop van de wedstrijd sprak de 27-jarige buitenspeler zich uit over zijn verbeterde situatie in Napels en uitte hij kritiek op voormalig trainer Antonio Conte.

De Nederlander kende een moeizaam eerste seizoen bij Napoli, waarin hij slechts één keer scoorde in 27 wedstrijden. Tijdens de tweede seizoenshelft werd hij verhuurd aan Galatasaray, maar inmiddels krijgt Lang onder Allegri weer volop kansen. De aanvaller merkt vooral een groot verschil in de communicatie met zijn trainer.

"Het grootste verschil is dat deze coach met me praat, in tegenstelling tot die van vorig jaar. Hij vertelt me ​​wat ik moet doen, hoe ik me op het veld moet bewegen. Hij geeft me de vrijheid om mijn eigen plek op het veld te vinden, dat is een groot verschil. Allegri praat echt met me, in tegenstelling tot Conte."

Ook Allegri ziet dat Lang over de nodige kwaliteiten beschikt, maar vindt dat de Nederlander nog veel meer uit zichzelf kan halen. De Italiaanse oefenmeester probeert hem daarom regelmatig persoonlijk te begeleiden. "Ik probeer veel met hem te praten", vertelt Allegri aan La Gazzetta dello Sport. "Hij is iemand die tot nu toe minder goed heeft gepresteerd dan hij zou kunnen. Dat ligt volledig aan hemzelf."

De trainer verwacht dat Lang zijn potentieel de komende periode steeds vaker zal laten zien. "Ik zeg vaak tegen hem: 'God zal je helpen als je jezelf helpt.' Maar houd hem in de gaten. Hij heeft enorm veel talent en een groot potentieel", aldus Allegri.

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