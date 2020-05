Geschreven door Jessica Westdijk 30 mei 2020 om 14:05

Na een korte verhuurperiode aan FC Twente is Noa Lang weer terug in Amsterdam. De aanvaller zou de tweede seizoenshelft in Enschede spelen, maar door het stoppen van het seizoen was die periode van korte duur.

Toch kijkt hij positief terug op zijn maanden in Enschede: “Ik vroeg aan de trainer of ik naar FC Twente mocht om wekelijks te spelen. Je kunt wel trainen op hoog niveau, maar je wordt beter van vlieguren in de Eredivisie. Die keuze hebben we samen gemaakt. Het is de beste oplossing geweest”, vertelt hij aan Ajax TV.

“Ik heb een heel ander aspect van voetbal leren kennen. Bij Ajax heb je vaak balbezit en zakken tegenstanders in, maar bij Twente moesten wij af en toe inzakken en vechten. Dat is een goeie ervaring geweest. Hiervoor was ik nog een beetje te speels, al ben ik wel mezelf gebleven. Ik ben nu iets volwassener”, aldus de buitenspeler.