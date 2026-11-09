'Lang mag vertrekken bij Napoli; Ajax genoemd als mogelijke optie'

Noa Lang ligt opnieuw onder vuur bij de supporters van Napoli. De Nederlandse buitenspeler zou de relatie met de achterban van de Italiaanse club verder hebben verslechterd door zijn gedrag tijdens het duel met Lazio. Volgens Tuttomercatoweb is de situatie inmiddels zo ernstig dat Napoli overweegt om Lang in januari alweer te laten vertrekken. Ajax wordt genoemd als een van de geïnteresseerde clubs.

De problemen tussen Lang en de supporters van Napoli spelen al langer. Tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto, die met 4-1 verloren ging, liep de Nederlander van het veld. Dat incident zou hem door een deel van de achterban nog altijd niet zijn vergeven.

Afgelopen weekend liep de spanning opnieuw op. Tijdens het competitieduel met Lazio (1-1) leverde Lang de assist bij de gelijkmaker, waarna hij zijn hand achter zijn oor hield. Volgens het Italiaanse medium richtte de buitenspeler dat gebaar vervolgens nadrukkelijk richting de fanatieke aanhang op de Curva A, terwijl zijn ploeggenoten het doelpunt vierden.

Het gedrag van Lang zou bij de supporters bijzonder slecht zijn gevallen. Na afloop van de wedstrijd werd de voormalig PSV'er volgens Tuttomercatoweb zelfs uitgescholden door een deel van de Napoli-aanhang. Opvallend genoeg werd Lang door hetzelfde medium dit weekend nog uitgeroepen tot de beste speler aan de kant van Napoli.

De verslechterde relatie met de supporters kan ook gevolgen hebben voor zijn toekomst. Volgens de Italiaanse berichtgeving behoort een vertrek tijdens de winterse transferperiode tot de mogelijkheden. Ajax, Galatasaray, Atalanta en Genoa worden genoemd als clubs die belangstelling hebben voor de aanvaller.