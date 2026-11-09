'Lang mag vertrekken bij Napoli; Ajax genoemd als mogelijke optie'
Noa Lang ligt opnieuw onder vuur bij de supporters van Napoli. De Nederlandse buitenspeler zou de relatie met de achterban van de Italiaanse club verder hebben verslechterd door zijn gedrag tijdens het duel met Lazio. Volgens Tuttomercatoweb is de situatie inmiddels zo ernstig dat Napoli overweegt om Lang in januari alweer te laten vertrekken. Ajax wordt genoemd als een van de geïnteresseerde clubs.
De problemen tussen Lang en de supporters van Napoli spelen al langer. Tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto, die met 4-1 verloren ging, liep de Nederlander van het veld. Dat incident zou hem door een deel van de achterban nog altijd niet zijn vergeven.
Afgelopen weekend liep de spanning opnieuw op. Tijdens het competitieduel met Lazio (1-1) leverde Lang de assist bij de gelijkmaker, waarna hij zijn hand achter zijn oor hield. Volgens het Italiaanse medium richtte de buitenspeler dat gebaar vervolgens nadrukkelijk richting de fanatieke aanhang op de Curva A, terwijl zijn ploeggenoten het doelpunt vierden.
Het gedrag van Lang zou bij de supporters bijzonder slecht zijn gevallen. Na afloop van de wedstrijd werd de voormalig PSV'er volgens Tuttomercatoweb zelfs uitgescholden door een deel van de Napoli-aanhang. Opvallend genoeg werd Lang door hetzelfde medium dit weekend nog uitgeroepen tot de beste speler aan de kant van Napoli.
De verslechterde relatie met de supporters kan ook gevolgen hebben voor zijn toekomst. Volgens de Italiaanse berichtgeving behoort een vertrek tijdens de winterse transferperiode tot de mogelijkheden. Ajax, Galatasaray, Atalanta en Genoa worden genoemd als clubs die belangstelling hebben voor de aanvaller.
Vooral de interesse van Ajax is opvallend. De Amsterdammers werden in oktober al in verband gebracht met een mogelijke terugkeer van Lang naar Nederland. Ook PSV werd destijds genoemd als geïnteresseerde partij. Galatasaray en Atalanta zouden afgelopen zomer al hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden om de buitenspeler over te nemen.
Napoli zou bereid zijn om Lang voor een bedrag tussen de vijftien en twintig miljoen euro te laten vertrekken. Dat zou een aanzienlijk verlies betekenen voor de Italiaanse club, die in de zomer van 2025 nog 25 miljoen euro plus bonussen betaalde voor de Nederlander.
Trainer Massimiliano Allegri nam het na het gelijkspel tegen Lazio ondertussen op voor zijn speler. De oefenmeester, die zelf eveneens onder druk staat, benadrukte dat zijn ploeg juist steun nodig heeft. "Als je wint, zijn we allemaal goed, als je verliest iets minder", reageerde Allegri. Vervolgens ging hij in op zijn eigen situatie. "Met mij gaat het goed. We hebben steun nodig voor de jongens die het het hardst nodig hebben."
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