Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Lang niet haalbaar voor Ajax? "Dat bedrag is niet op te hoesten"

Rik Engelbertink
bron: Kick Off Podcast
Noa Lang bij Napoli
Noa Lang bij Napoli Foto: © BSR Agency

Noa Lang staat bij Ajax op een shortlist, dat bevestigt Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf. Jordi Cruijff zal zijn aandacht misschien moeten gaan verleggen, gezien het er niet op lijkt dat Napoli haar vraagprijs wil gaan verlagen.

"Noa Lang is ook hartstikke duur", reageert Verweij tijdens de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik denk dat Jordi Cruijff ook naar alternatieven kijkt, maar het is zeker een optie. Ik begreep ook dat Napoli ook vasthoudt aan een vraagprijs van 25 miljoen euro. Dat is natuurlijk niet op te hoesten voor Ajax."

Lang ligt nog tot medio 2023 vast in Italië. Eerder werd al bekend dat Galatasaray en volgens onder meer Fabrizio Romano zouden de Turken opnieuw op zijn handtekening azen. Bij Napoli kwam Lang tot nu toe tot 27 optredens en daarin scoorde hij één doelpunt en gaf hij twee assists. Tijdens zijn eerdere periode bij Ajax speelde Lang veertien wedstrijden in het eerste elftal. Daarin scoorde hij vier keer en gaf hij één assist.

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen tipt Ajax over Eredivisie-speler: "Ik zou het wel weten"

0
Overzicht van de Johan Cruijff Arena

ArenA-uitbreiding een optie? "Wordt niet enthousiast op gereageerd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Driessen tipt Ajax over Eredivisie-speler: "Ik zou het wel weten"

ArenA-uitbreiding een optie? "Wordt niet enthousiast op gereageerd"

SC Heerenveen mist uitblinker tegen Ajax: "Dat is een aderlating"

Mika Godts niet klaar voor stap naar PSG? "Dat moet eruit"

Lang niet haalbaar voor Ajax? "Dat bedrag is niet op te hoesten"

Zaakwaarnemer Godts bevestigt: "De clubs zijn er bijna uit"

Godts-geldsom niet alleen voor Ajax: "Flink bedrag gaat naar hem"

'Ajax slaat direct toe op transfermarkt na Mika Godts-transfer'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws