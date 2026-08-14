Lang niet haalbaar voor Ajax? "Dat bedrag is niet op te hoesten"

Noa Lang staat bij Ajax op een shortlist, dat bevestigt Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf. Jordi Cruijff zal zijn aandacht misschien moeten gaan verleggen, gezien het er niet op lijkt dat Napoli haar vraagprijs wil gaan verlagen.

"Noa Lang is ook hartstikke duur", reageert Verweij tijdens de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik denk dat Jordi Cruijff ook naar alternatieven kijkt, maar het is zeker een optie. Ik begreep ook dat Napoli ook vasthoudt aan een vraagprijs van 25 miljoen euro. Dat is natuurlijk niet op te hoesten voor Ajax."

Lang ligt nog tot medio 2023 vast in Italië. Eerder werd al bekend dat Galatasaray en volgens onder meer Fabrizio Romano zouden de Turken opnieuw op zijn handtekening azen. Bij Napoli kwam Lang tot nu toe tot 27 optredens en daarin scoorde hij één doelpunt en gaf hij twee assists. Tijdens zijn eerdere periode bij Ajax speelde Lang veertien wedstrijden in het eerste elftal. Daarin scoorde hij vier keer en gaf hij één assist.