Geschreven door Jordi Smit 10 sep 2020 om 12:09

© Proshots

Noa Lang krijgt bij Ajax veel vertrouwen van hoofdtrainer Erik ten Hag, die voldoende toekomst in de Nederlander ziet. Dat vertelt Noa Lang aan het Algemeen Dagblad.

De 21-jarige buitenspeler was vanaf januari een half jaar verhuurd aan FC Twente, maar keerde vervroegd terug vanwege het coronavirus. De afgelopen periode heeft Lang zich naar eigen zeggen kunnen bewijzen aan Ten Hag. “Hij vindt dat ik volwassen terug ben gekomen uit Twente”, vertelt Lang. “Hij praat op de club ook veel met me. Ik krijg complimenten, maar ik krijg soms ook op mijn kop, omdat ik nog wel eens te laconiek wil zijn.”

Het wordt voor Lang zeker niet eenvoudig om dit seizoen veel aan spelen toe te komen. Met Dusan Tadic, Antony en David Neres lijkt Ajax zijn voorhoede al te hebben gevonden, terwijl Klaas Jan Huntelaar, Lassina Traoré en Zakaria Labyad daar nog achter zitten. Desondanks heeft Lang het vertrouwen gekregen van het bestuur. “Ajax ziet het in me zitten. Ze geven me veel vertrouwen. Voor de trainer is het onbespreekbaar dat ik wegga. Dat heeft hij mij en mijn zaakwaarnemer verteld.”

Uit binnen- en buitenland kwam inmiddels al een hoop interesse. Lang houdt dan ook alle opties open. “Vorig jaar ging ik in de winterstop op eigen verzoek tijdelijk weg, omdat ik het gevoel had dat dat het beste voor me was. Ik wil nu ook niet nog een jaar zoals het vorige meemaken. Ik wil wekelijks spelen. Daarom hou ik alles open, maar mijn intentie is zeker om hier te blijven. Ik vecht hard voor zoveel mogelijk minuten. Ik wil het hier bij Ajax waarmaken.”