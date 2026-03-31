2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Lang over duimblessure: "Waren even bang dat ik een stuk kwijt was"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Noa Lang op de training van het Nederlands elftal in Zeist
Noa Lang op de training van het Nederlands elftal in Zeist Foto: © Pro Shots

Noa Lang leek in de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Galatasaray een zware handblessure op te lopen. Het waren zorgwekkende beelden, maar dinsdagavond kan Lang weer in actie komen voor Oranje.

"Maar ik heb ’m nog", zegt Lang in het AD, terwijl hij zijn duim, die goed ingepakt is, laat zien. "Ze waren even bang dat ik een stuk kwijt was, maar dat is gelukkig niet zo. En volgens de dokter blijft-ie leven", zo klinkt het tevreden.

De 26-jarige Lang lijkt dinsdag, in Eindhoven, te kunnen spelen tegen Ecuador. Om in beeld te blijven bij Oranje, koos de aanvaller afgelopen winter voor de overstap van Napoli naar Galatasaray. "Ja, ik heb daarover wel eerst gebeld met de bondscoach. Hij vond het een goede stap. Uiteindelijk gaat het erom dat je veel speelminuten maakt. Bij Galatasaray is dat gelukkig zo."

"Ja, ik voel wel veel vertrouwen van de bondscoach", geeft Lang aan. "Maar ik heb ook vertrouwen in mezelf, dat heb ik altijd gehad. Als kind had ik dat al." Over zijn toekomst en een eventuele terugkeer bij Napoli wil Lang niet al te veel kwijt. "Eerst maar voor de wereldtitel gaan met Oranje. Dan zien we daarna wel weer verder."

