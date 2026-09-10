Lang reageert op incident: "Hij gedroeg zich op een manier die.."

Noa Lang maakte woensdag geen deel uit van de wedstrijdselectie van Napoli in het eerste Champions League-duel tegen Arsenal. De oud-speler van Ajax heeft inmiddels al zijn excuses aangeboden aan zijn team.

Vanwege een incident op de training werd Lang buiten de wedstrijdselectie gehouden door trainer Massimilliano Allegri. De buitenspeler en Allegri kregen het woensdagochtend tijdens de training met elkaar aan de stok. Allegri heeft in de woordenwisseling ongepaste dingen gehoord en besloot in overleg met de clubleiding Lang daarvoor te straffen.

"Lang is een simpel geval. Hij gedroeg zich vanochtend (woensdag, red.) op een manier die niet geschikt was om aan de wedstrijd deel te nemen. Het is allemaal heel simpel", klinkt Allegri voorafgaand aan het duel met Arsenal.