Lang sneert: "Hier heb ik een trainer die wél vertrouwen geeft"

Na een halfjaar bij Napoli maakte Lang deze winter de overstap naar Galatasaray. Het was geen geheim dat de Nederlander in Napels moeilijk overweg kon met trainer Conte en daar deed Lang dinsdagavond een schepje bovenop. "Hier heb ik een trainer die mij wél vertrouwen geeft, dat is fijn", reageerde hij na afloop bij Ziggo Sport.

Lang scoorde twee keer tegen Juventus, maar was toch kritisch op zijn optreden. "Ik vond zelf dat ik slordig speelde en vond dat ik niet heel veel in het spel voorkwam. Normaal is het andersom, dan ben ik heel dreigend en dan scoor ik niet. Dit is ook wel een keer goed", aldus de aanvaller. "Ik schrok echt van de sfeer in het stadion. Ik vond het in de competitie al gek, maar vandaag... Ze floten zo hard toen de tegenstander de bal had, ik kreeg ruis in mijn oren."