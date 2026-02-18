Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Lang sneert: "Hier heb ik een trainer die wél vertrouwen geeft"

Max
bron: Ziggo Sport
Noa Lang na zijn treffer tegen Juventus
Noa Lang na zijn treffer tegen Juventus Foto: © BSR Agency

Noa Lang was dinsdag de grote man bij Galatasaray. Na de 5-2 overwinning op Juventus deelde de oud-Ajacied een duidelijke sneer uit aan Antonio Conte. 

Na een halfjaar bij Napoli maakte Lang deze winter de overstap naar Galatasaray. Het was geen geheim dat de Nederlander in Napels moeilijk overweg kon met trainer Conte en daar deed Lang dinsdagavond een schepje bovenop. "Hier heb ik een trainer die mij wél vertrouwen geeft, dat is fijn", reageerde hij na afloop bij Ziggo Sport.

Lang scoorde twee keer tegen Juventus, maar was toch kritisch op zijn optreden. "Ik vond zelf dat ik slordig speelde en vond dat ik niet heel veel in het spel voorkwam. Normaal is het andersom, dan ben ik heel dreigend en dan scoor ik niet. Dit is ook wel een keer goed", aldus de aanvaller. "Ik schrok echt van de sfeer in het stadion. Ik vond het in de competitie al gek, maar vandaag... Ze floten zo hard toen de tegenstander de bal had, ik kreeg ruis in mijn oren."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Noa Lang na zijn treffer tegen Juventus

VIDEO | Noa Lang pakt heldenrol in Champions League: "Kon beter"

0
Daley Blind in La Liga

Daley Blind weer gevraagd naar Ajax-terugkeer: "Ik laat het open"

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties