Lang tekent vijfjarig contract in Italië, Ajax profiteert ook

Noa Lang vervolgt zijn loopbaan bij Napoli. PSV en de Italiaanse club maakten de overstap donderdag officieel bekend via hun kanalen. De 26-jarige vleugelaanvaller heeft in Napels een contract voor vijf jaar getekend.

Daardoor ligt de oud-Ajacied nu tot medio 2030 vast bij de regerend kampioen van de Serie A. Ook Ajax profiteert financieel van de transfer. Volgens De Telegraaf ontvangt PSV een transfersom van 28 miljoen euro voor Lang. Eerder meldde transferexpert Fabrizio Romano al dat Ajax meeprofiteert aan de deal. De club uit Amsterdam krijgt via de zogeheten solidariteitsbijdrage een bedrag van 910.000 euro uitgekeerd.

Ajax pikte Lang in 2013 op bij Feyenoord. In september 2018 volgde zijn debuut in Ajax 1. Uiteindelijk speelde Lang veertien wedstrijden voor de Amsterdamse hoofdmacht, waarin hij vier keer scoorde en een assist gaf. In de winterstop van het seizoen 2019/20 werd hij verhuurd aan FC Twente.

Daarna werd Lang voor zes miljoen euro verkocht aan Club Brugge. Na drie seizoenen in België verdiende Lang in de zomer van 2023 een transfer naar PSV. Nu vervolgt de aanvaller dus zijn carrière in Italië.