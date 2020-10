Geschreven door Jordi Smit 13 okt 2020 om 11:10

© Proshots

Noa Lang rijdt na de interlandperiode bij Jong Oranje niet naar zijn vertrouwde Amsterdam, maar naar het Belgische Brugge. De aanvaller maakte vlak voor de transferdeadline namelijk de overstap naar Club Brugge, omdat hij bij Ajax door hevige concurrentie nauwelijks op speeltijd kon rekenen. Voor de camera’s van de NOS oogt Lang behoorlijk teleurgesteld over zijn vertrek.

De buitenspeler vindt het nog altijd moeilijk te beseffen dat hij geen onderdeel meer is van de Amsterdamse vereniging. “In mijn hoofd loop ik volgende week gewoon weer op De Toekomst rond, maar dat is niet meer”, vertelt hij. De Rotterdammer speelde sinds de C-junioren bij Ajax en ontwikkelde zich langzaam richting het eerste elftal. Het afgelopen half jaar huurde FC Twente hem, waardoor hij meer wedstrijden in de benen kreeg. Desondanks kon hij dit voetbaljaar bij Ajax wederom nauwelijks rekenen op een basisplaats. “Ik heb met de transfer naar Club Brugge voor mezelf gekozen, omdat ik simpelweg elke week moet spelen. Bij Ajax had ik (Dusan, red.) Tadic op mijn plek staan, waardoor ik moest wachten totdat hij een keer niet zou spelen. Dan houd ik liever de eer aan mezelf en kijk ik verder.”

Vlak voor de transferdeadline sloeg Club Brugge toe en had Lang zodoende zijn overstap te pakken. Terugkijkend vindt Lang dat hij bij Ajax nauwelijks de kans kreeg om zijn kwaliteiten in het eerste elftal aan te tonen. “Dat ga ik niemand aanrekenen, maar ik vind absoluut dat ik niet genoeg kansen heb gekregen. Dat lijkt me duidelijk”, aldus Lang, die het vertrek pijnlijk vindt. “Ik sluit met mijn vertrek een groot hoofdstuk in mijn leven af. Als kleine jongen droomde ik ervan om Ajax 1 te halen. Ik ben trots dat het is gelukt, maar ik vind het jammer dat ik niet alles eruit heb gehaald. Er zat simpelweg meer succes in.” Lang merkte in zijn periode bij Ajax dat niet iedereen even blij met hem was. “Door mijn houding ben ik niet altijd geliefd geweest in Nederland. Ik merk dat het wel aan het veranderen is, maar dat is een tijd geweest. Maar wat voor mij het belangrijkste is: ik ben mezelf, ik ben geen meeloper en bewandel mijn eigen pad. Dat is hoe ik ben en hoe ik altijd blijf.”