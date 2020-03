Geschreven door Jessica Westdijk 14 mrt 2020 om 15:03

Noa Lang wordt tot de zomer verhuurd aan FC Twente, eigenlijk zou hij dit weekend dus tegenover Ajax staan. Hij viel in Twente op toen hij daar met Ajax speelde: in de Grolsch Veste maakte Lang een hattrick.

Toch had hij bij Ajax weinig perspectief voor de tweede seizoenshelft: “In Qatar werd bekend dat Ryan Babel naar Ajax zou komen. Voor mij werden de speelminuten minder, dus toen heb ik gelijk tegen de trainer gezegd: oké, laat me dan het seizoen afmaken bij een andere club“, zegt Lang tegen Ajax TV. “Zodat ik wel vlieguren maak in de Eredivisie. Ik vond dat ik bij Jong Ajax al een tijdje was uitgeleerd. De trainer (Erik ten Hag) was het daarmee eens.”

Bij Twente leert hij precies de dingen waar het hem bij Ajax nog aan ontbrak: “Ik leer nu voetballen op een andere manier: vechten, strijden. Ik ren veel achter de bal aan.” Na de zomer hoopt hij dan ook met veel wijze lessen terug te keren in Amsterdam: “Ik hoop dat ik straks meer volwassen terugkeer bij Ajax. Ik leer nu echt te beseffen wat ik moet doen om de top te halen. Dat het niet alleen maar leuk voetballen is, maar dat er veel meer dan dat bij komt kijken. Dat ik kan voetballen, dat weet ik zelf ook wel. Maar ik moet veel meer doen dan alleen goed kunnen voetballen.”