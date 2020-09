Geschreven door Jessica Westdijk 09 sep 2020 om 11:09

De buitenspeler die zijn verhuurperiode bij Twente niet kon afmaken en net een goede voorbereiding bij Ajax achter de rug had, mocht het de afgelopen week laten zien bij Jong Oranje. Vrijdagavond in Wit-Rusland in de stad Zjodino, 50 kilometer km ten oosten van Minsk en dinsdagavond in het rustige Almere.

Jong Oranje miste vrijdagavond diverse spelers, zij mochten van hun club niet mee naar Wit-Rusland in verband met COVID-19. Dat zorgde wel voor een kleinere groep en dus meer kans op minuten voor de talentvolle jongens die wel mee konden. Ook voor Lang gold dat, want na een goede voorbereiding bij Ajax en liet hij zich gelden in Zjodino. Dinsdagavond bleek dat hij niet zeker is van een vaste basisplaats bij Jong Oranje. “Tuurlijk was ik een beetje teleurgesteld en verbaasd. Als speler wil je altijd in de basis staan en gewoon de volle 90 minuten spelen. Ik wilde er graag in. Het stond na lange tijd nog steeds 0-0 dus was het voor mij een mooi moment om de wedstrijd te kantelen.”

De wedstrijd kantelde hij zeker. Noa Lang volleerde namelijk in de 82ste minuut Jong Oranje naar de 1-0. Een goede verlengde voorbereiding zou je zeggen, maar Lang blijft kritisch. “Ik ben er nog lang niet. Het is leuk dat nu even goed gaat, maar ik moet juist nu proberen deze vorm een heel seizoen vast te houden.”

Lang is erg blij met de vrijheid die hij krijgt tijdens de wedstrijden van Erwin van de Looi en Erik ten Hag. Hij heeft maar een doel voor het aankomende seizoen: laten zien aan de supporters dat hij de top aan kan. Er is veel concurrentie voor Noa Lang. Hier en daar wordt er dan ook gespeculeerd over een definitief vertrek of nog een verhuurperiode, maar het lijkt erop dat Lang sowieso tot aan de winterstop speler van Ajax blijft.

“Erik ten Hag heeft persoonlijk tegen mij en mijn zaakwaarnemer verteld dat het onbespreekbaar is dat ik de club ga verlaten, maar je weet nooit hoe het gaat. Ik hou alles open, maar mijn droom en hoofddoel blijft Ajax,” vertelt Lang.

Door COVID-19 zijn er veel aanvallende spelers die een lange tijd niet belangrijk konden zijn voor hun team. Nadat Lang vrijdagavond al belangrijk was met twee assists en dinsdagavond de verlossende 1-0 scoorde, voelde hij zich erg goed, maar de kritische Lang ziet het meer als zijn taak. “Ik moet van mezelf verwachten dat ik beslissend ben voor het elftal bij welk team ik ook speel, maar het is natuurlijk altijd lekker als het lukt.”

De interlandperiode is weer afgelopen, maar wat gaat Noa Lang nu doen?

“Ik ga nu even lekker naar huis en heb woensdag een dagje vrij. Donderdag meld ik me met een goed gevoel op club,” aldus Lang. Lang, die door sommige supporters en analisten vaak werd gezien als arrogant en nonchalant, heeft zichzelf een groot doel opgelegd voor het nieuwe seizoen: “Het aankomende seizoen wil ik ervoor zorgen dat ik mijn stempel kan drukken op een nieuw kampioenschap.”