Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Lang worstelt onder Conte: "Hij kon zijn benen niet meer bewegen"

Gijs Kila
bron: NOS Studio Voetbal
Noa Lang namens Napoli
Noa Lang namens Napoli Foto: © BSR Agency

Noa Lang heeft het zwaar in de aanloop naar zijn eerste seizoen bij Napoli. De voormalig PSV’er moet wennen aan het keiharde trainingsregime van zijn nieuwe trainer Antonio Conte.

Volgens zijn oud-stiefvader Nourdin Boukhari, die nog nauw contact met hem heeft, is het niveau van intensiteit bij de Italiaanse kampioen een flinke stap omhoog.

"Hij heeft een zwaar tweede trainingskamp achter de rug. Ik sprak hem en hij zei: zó, echt zwaar. Hij kon zijn benen niet eens meer bewegen en had echt veel spierpijn", aldus Boukhari bij NOS Studio Voetbal, terwijl beelden van een strompelende Lang worden getoond.

De voorbereiding was geen kwestie van een paar pittige sessies: "Ze waren volgens mij 27 dagen op trainingskamp. En Antonio Conte zat er wel kort op", vertelt Boukhari. "Het is veel lopen, dat is hij niet gewend van PSV." Toch ziet hij ook positieve kanten: "Het is wel een trainer die nog meer uit zijn spel kan halen. Zo wordt hij alleen maar beter."

Boukhari denkt zelfs dat Conte Lang kan helpen richting een vaste plek in het Nederlands elftal: "Het is een trainer die hem een zetje kan geven, ook richting Oranje."

Pierre van Hooijdonk is benieuwd naar de dynamiek tussen de temperamentvolle Conte en de eigenzinnige Lang: "Ik hoop het voor hem, maar ik vind het wel een interessante relatie qua karakters. Conte is een klein beetje gek, en Noa is ook een beetje leuk gek. Dat kan een leuke cocktail worden."

