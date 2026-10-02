Lang zag boze Xavi bij Oranje: "Moet de schijt zien te brengen"
Noa Lang is teleurgesteld na het 2-2 gelijkspel van Oranje tegen Griekenland. Volgens de invaller is de manier waarop Nederland de eerste helft voor de dag kwam beschamend. De oud-Ajacied wil meer lef zien.
Lang was een van de drie invallers die Xavi na rust in het veld bracht voor meer dreiging. "Ik was dreigend, maar ik heb geen goals of assist, dus er is ruimte voor verbetering", zegt Lang na afloop bij ESPN. Hij had weliswaar wel een belangrijke rol bij de 2-2. "Ja, wel een voorassist, maar ik heb heel veel voorassists. Die zien mensen niet, want dat staat niet op het blaadje."
Volgens Lang was vooral de eerste helft zorgwekkend en hij zag Xavi bij rust al ingrijpen. "De bondscoach was boos en zo hoort het. Zoals wij de eerste helft voor de dag kwamen, dat moet een keer afgelopen zijn bij ons. We willen een topland zijn, maar we struggelen te vaak. Griekenland-uit is lastig, maar als Nederland zijnde moet je hier gewoon winnen. Dit overkomt ons te vaak", vervolgt hij.
"Zij wilden het de eerste helft meer dan ons, dat is een kwalijke zaak. In de tweede helft hebben we het omgedraaid, maar we hebben niet gewonnen, dus er overheerst teleurstelling", aldus de buitenspeler.
Lang laat ten slotte weten wat Xavi van hem kan verwachten bij Oranje. "Lef, creativiteit en de schijt zien te brengen. Ik ga de Noa Lang zijn die ik kan zijn. Dan weet ik zeker dat ik nog heel veel interlands ga toevoegen", besluit hij.
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