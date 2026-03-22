Laporta looft oud-Ajacied: "Doet me soms denken aan Johan Cruijff"

Laporta was zaterdagavond aanwezig in de Johan Cruijff ArenA voor de première van de documentaireserie Cruijff. Daar werd de Spanjaard ook gevraagd naar De Jong. "Frenkie doet mij soms denken aan Johan", vertelt hij voor de camera bij Vandaag Inside. "De Nederlandse stijl van voetbal, de school van Johan Cruijff, de stijl die Barcelona hanteert dankzij Johan, Frenkie de Jong bewaakt de essentie daarvan. Voor mij is hij heel belangrijk in ons team."

De voorzitter van FC Barcelona vond het heel speciaal om zaterdag uitgenodigd te zijn voor het eerbetoon. "Johan was een referentie in mijn leven. Ik ontmoette hem toen ik elf jaar oud was en hij zal voor altijd bij me blijven", besluit hij. "Johan is sinds zijn overlijden namelijk in ons leven gebleven en hij zal bij elke beslissing die we nemen bij ons blijven. Als we aan een speler denken, vraag ik me altijd af wat Johan zou zeggen en denken. Hij is een referentie voor ons."