Laporta looft oud-Ajacied: "Doet me soms denken aan Johan Cruijff"

Joan Laporta Foto: © Pro Shots

Joan Laporta is lyrisch over Frenkie de Jong. De voorzitter van FC Barcelona herkent in de middenvelder zelfs wat van Johan Cruijff. 

Laporta was zaterdagavond aanwezig in de Johan Cruijff ArenA voor de première van de documentaireserie Cruijff. Daar werd de Spanjaard ook gevraagd naar De Jong. "Frenkie doet mij soms denken aan Johan", vertelt hij voor de camera bij Vandaag Inside. "De Nederlandse stijl van voetbal, de school van Johan Cruijff, de stijl die Barcelona hanteert dankzij Johan, Frenkie de Jong bewaakt de essentie daarvan. Voor mij is hij heel belangrijk in ons team."

De voorzitter van FC Barcelona vond het heel speciaal om zaterdag uitgenodigd te zijn voor het eerbetoon. "Johan was een referentie in mijn leven. Ik ontmoette hem toen ik elf jaar oud was en hij zal voor altijd bij me blijven", besluit hij. "Johan is sinds zijn overlijden namelijk in ons leven gebleven en hij zal bij elke beslissing die we nemen bij ons blijven. Als we aan een speler denken, vraag ik me altijd af wat Johan zou zeggen en denken. Hij is een referentie voor ons."

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zondag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Lasse Schöne moet lachen

Schöne gevraagd naar Ajax-terugkeer: "Voorlopig wel even goed zo"

0
Jorrel Hato

Hato lichtpuntje bij Chelsea: "Is te verwachten van de Ajax-opleiding"

0
Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

0
Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

0
Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

0
René Wagelaar

Wagelaar en Verbeek bekritiseren Ajax-trainer: "Heel eng gedrag"

0
Freek Jansen

Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

0
Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

0
Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

0
Bekijk meer video’s
