Geschreven door Auke Kooreman 14 jan 2021 om 12:01

Donderdag keerde een bekend gezicht terug op De Toekomst. Schöne is afgelopen dinsdag teruggekeerd uit Italië, waar hij onlangs zijn contract bij Genoa liet ontbinden. De Deen is nog op zoek naar een nieuwe club en traint voorlopig in Amsterdam mee.

Er was al de nodige interesse van buitenlandse clubs en Nederlandse clubs, maar ondanks die interesse is de Deen voorlopig te vinden in Amsterdam. De vijftigvoudig Deens international heeft al eerder aan media laten weten graag terug onder contract te komen bij de club die hij lief heeft.

“Het is vrijblijvend. Ik mag meetrainen om mijn conditie op peil te houden,” vertelt hij tegen de VI. “Natuurlijk heeft het te maken met de komende zomer. Voor het EK is het belangrijk dat ik een paar goede fitte maanden draai. Echter weet ik nog niet waar dat uiteindelijk zal zijn.”

In 2019 maakte Schöne net als Mathijs de Ligt de overstap naar Italië. De Ligt naar Juventus en Schöne naar Genoa. Waar hij in zijn eerste seizoen regelmatig basisspeler was, werd hij begin september verrast door een opvallend bericht. De clubleiding schreef hem niet in voor Serie A en kon daardoor dit seizoen niet in actie komen. De controlerende middenvelder gaat de komende dagen alle clubs op een rijtje zetten. “Het is belangrijk dat ik geen overhaaste beslissingen ga nemen, vooral kijken wat voor ons gezin en mijzelf als speler het beste is.”