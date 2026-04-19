Lasse Schöne geniet van voetbalpensioen: "Dat mis ik wel"
Lasse Schöne geniet momenteel van zijn voetbalpensioen. De voormalig Ajacied zette na vorig seizoen een punt achter zijn loopbaan.
De Deense oud-middenvelder van SC Heerenveen, De Graafschap, NEC, Ajax en Genoa heeft vooralsnog geen spijt van het stoppen met profvoetbal. "Ik verveel me niet en ik mis het ook niet", vertelt hij aan de clubkanalen van Ajax.
Mist hij helemaal niets van het zijn van profvoetballer? "Ik mis wel de omgang met de jongen", geeft Schöne toe. "Het kleedkamergevoel, het met elkaar met iets bezig zijn en iets bereiken. Dat mis ik wel, maar de lange dagen mis ik niet."
Schöne is blij nu meer tijd te hebben voor andere dingen. "Ik kan nu veel tijd doorbrengen met het gezin, dus ik ben op het goede moment gestopt", beseft hij. "Ik ben nu vooral bezig met de kleine. Dat is heel fijn. De eerste twee zijn al veel groter. Met hen was ik vaak weg. Nu maak ik alles mee en dat is ook bijzonder."
De 39-jarige Deen heeft zijn voetbalschoenen nog niet helemaal weggestopt. Schöne staat nog wel op het veld bij de veteranen van de Koninklijke HFC in Haarlem. Ik ken wat gasten die in dat team zitten. Toen ik eenmaal stopte, zeiden ze: kom bij ons. Ik dacht: moet ik dit doen? Maar het is supergezellig en superleuk", besluit hij.
