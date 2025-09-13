AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Lasse Schöne looft Ajax-aanwinst: "Ik vind hem vrij compleet"

Cherine
Lasse Schöne moet lachen
Lasse Schöne moet lachen Foto: © Pro Shots

Ajax-icoon Lasse Schöne kijkt ernaar uit om zijn vriend en landgenoot Kasper Dolberg opnieuw in actie te zien bij de Amsterdammers. De Deense oud-middenvelder deelde in het verleden het veld met de spits in Amsterdam, maar beiden vertrokken na het gedenkwaardige Champions League-seizoen van de club.

Dolberg brak in 2016 jong door bij Ajax, iets wat Schöne van dichtbij meemaakte. Hij heeft nog steeds contact met Dolberg en oud-ploeggenoot Kristensen. "Als er wat gebeurt in onze levens dan ouwehoeren we wat in die app. Kasper is blij om terug te zijn. Hij miste Amsterdam", vertelt Schöne in een interview met de NOS.

"Toen het geweldig ging in het begin bij Ajax, vond iedereen het prachtig dat hij zo rustig, timide juichte. Maar dat is ook de voetballerij... als het dan wat minder gaat, zeggen ze: er mag wel wat meer pit in. Maar dat hij niet zo uitgesproken is, maakt hem nog geen mindere voetballer", vervolgt hij.

Schöne denkt dat Dolberg, de zomeraankoop van Ajax, bij zijn terugkeer het verschil kan maken. "Hij kan meevoetballen, zelf iets creëren, een mannetje uitspelen, wegdraaien. Hij is snel, heeft zijn postuur mee en ook nog een enorme knal in die poten van hem. Ik vind hem vrij compleet", aldus de voormalig Ajax-middenvelder.

Lasse Schöne Kasper Dolberg
