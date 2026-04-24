2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Lasse Schöne openhartig: "Dat heeft mentaal veel energie gekost"

Amber
bron: Ajax
Lasse Schöne klapt richting de Ajax-fans
Lasse Schöne klapt richting de Ajax-fans Foto: © Pro Shots

Lasse Schöne speelde tussen 2012 en 2019 bij Ajax. De Deen moest zich meerdere malen in de basis knokken, wat hij soms flink lastig vond.

Dat vertelt Schöne op de clubkanalen van Ajax. "Dat heeft mentaal veel energie gekost", is hij eerlijk. De middenvelder kon het wel deels begrijpen: "Het is normaal. Je speelt bij Ajax, dus de concurrentiestrijd is groot. Maar er waren ook periodes dat je het gevoel had dat je iets meer credits had verdiend. Ik ben niet iemand die snel de handdoek in de ring gooit."

"Het klinkt cliché, maar je moet op de trainingen laten zien dat je beter bent. Als je de kans krijgt, moet je er staan. Gelukkig is dat vaak genoeg gebeurd", aldus Schöne, die uiteindelijk uitgroeide tot publiekslieveling.

"Als je dan na al die jaren zo gewaardeerd wordt en iedereen zo mooi over je praat, is dat wel iets waar ik met heel veel trots op terugkijk. Als je zo wordt gewaardeerd als voetballer én als mens, is dat alleen maar mooi", besluit hij.

