Ajax historie & oud-spelers

Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"

Lasse Schöne in de ArenA Foto: © Pro Shots

Lasse Schöne heeft teruggeblikt op de periode waarin hij in 2021 tijdelijk meetrainde bij Ajax. Volgens de inmiddels 39-jarige oud-middenvelder was er destijds geen sprake van een serieuze rentree in Amsterdam.

Na zijn vertrek bij Ajax in 2019, toen hij de overstap maakte naar Genoa, keerde Schöne voor een korte periode terug op het trainingsveld bij de beloftenploeg. Dat leidde al snel tot speculaties, maar die nuanceert hij nu. "Als je even meetraint, wordt er wel gesproken", vertelt hij op de clubkanalen van Ajax.

De Deen benadrukt dat zijn aanwezigheid destijds vooral praktisch was. "Het was puur om mijn conditie op peil te houden. Er was nooit echt sprake van een terugkeer", legt Schöne uit. "Ik ben wel blij dat ik mee kon trainen. Dan voel je ook of je het niveau aan zou kunnen."

In de slotfase van zijn loopbaan kwam Schöne Ajax nog meerdere keren tegen als speler van SC Heerenveen en NEC Nijmegen. Die wedstrijden hadden voor hem een extra lading. "Dat blijft altijd bijzonder. Vooral hoe je wordt behandeld als je dan terugkomt", zegt hij. "Mensen klappen voor je, terwijl je in een ander shirt rondloopt. Dat soort momenten staan heel hoog op de lijst. Dat zie ik ook als niet normaal."

