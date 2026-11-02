Lasse Schöne wijst naar Ajax: "Ik kijk door een gekleurde bril"
Lasse Schöne kan wel genieten van de titelstrijd in Nederland. Feyenoord, Ajax, PSV, FC Twente en AZ staan allemaal dichtbij elkaar, waardoor het uitermate spannend is bovenin de Eredivisie.
"Het was geen hoogstaande wedstrijd, absoluut niet", begint Schöne in een item van ESPN. "Ajax begon nog wel goed in de eerste twintig minuten. Maar in de tweede helft was AZ een stuk beter. Maar ze staan op één punt van Feyenoord en nog boven PSV. Het klinkt simpel, maar het is gewoon een kwestie van punten verzamelen. Je ziet dat ze ook op mindere dagen de wedstrijden winnen. Dus ze doen gewoon volop mee."
"Ajax had al ruim vier jaar niet meer van AZ gewonnen, dan is winnen gewoon het allerbelangrijkste en dat hebben ze gedaan", gaat de Deen verder. "Ik bekijk de titelstrijd natuurlijk door een gekleurde bril. Dus nu de kampioen voorspellen, zou een beetje oneerlijk zijn. Maar ik denk dat de top 3 zoals het nu staat, aan het eind van het seizoen hetzelfde is. Al hoop ik natuurlijk wel op een andere volgorde."
"Ik moet wel zeggen dat AZ ook heel sterk is", vervolgt de voormalig Ajacied. "Ze hebben echt een sterk middenveld en voetballen heel makkelijk. Ze speelden gewoon heel goed tegen Ajax. En FC Twente? Ja, die doen ook nog gewoon mee bovenin. Ze hebben net zoveel punten als PSV. En winnen dit weekend even met 0-9."
"Ze werden natuurlijk geholpen door die rode kaart. Het was terecht rood, maar hij deed het natuurlijk absoluut niet bewust. Maar dan moet je er nog wel negen maken. Er is al genoeg gezegd en geschreven over Wout Weghorst. Maar de goals die hij zondag maakte, waren wel van absolute topklasse", aldus Schöne.
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Lasse Schöne wijst naar Ajax: "Ik kijk door een gekleurde bril"
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