Lasse Schöne wijst naar Ajax: "Ik kijk door een gekleurde bril"

"Het was geen hoogstaande wedstrijd, absoluut niet", begint Schöne in een item van ESPN. "Ajax begon nog wel goed in de eerste twintig minuten. Maar in de tweede helft was AZ een stuk beter. Maar ze staan op één punt van Feyenoord en nog boven PSV. Het klinkt simpel, maar het is gewoon een kwestie van punten verzamelen. Je ziet dat ze ook op mindere dagen de wedstrijden winnen. Dus ze doen gewoon volop mee."

"Ajax had al ruim vier jaar niet meer van AZ gewonnen, dan is winnen gewoon het allerbelangrijkste en dat hebben ze gedaan", gaat de Deen verder. "Ik bekijk de titelstrijd natuurlijk door een gekleurde bril. Dus nu de kampioen voorspellen, zou een beetje oneerlijk zijn. Maar ik denk dat de top 3 zoals het nu staat, aan het eind van het seizoen hetzelfde is. Al hoop ik natuurlijk wel op een andere volgorde."