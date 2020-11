Geschreven door Auke Kooreman 07 nov 2020 om 17:11

Elke maand deelt FOX Sports de trofee Speler van de Maand uit. De trofee is gebaseerd op statistieken en werd al meerdere malen uitgereikt op de Toekomst. Traoré is de gelukkige na een veelbelovende maand.

Traoré stond voor eerst in de basis in de Champions League, maar zijn 5 doelpunten tegen VVV-Venlo was wel het meest indrukwekkend in de maand oktober. 0-13 winnen en 5 keer scoren, dat blijft niet onopgemerkt. Door het spelletje FIFA 20 werd de spits al beloond met een speciale kaart en volgt nu de FOX Sports trofee.

De Afrikaanse spits is heel blij en trots. Het was een geweldige maand voor hem, maar Klaas Jan Huntelaar lijkt een groot aandeel te hebben. “Huntelaar is als een trainer voor mij. Als wij klaar zijn met trainen en ook tijdens laat hij altijd zien hoe ik mij kan verbeteren,” vertelt de spits uit Burkina Faso in gesprek met FOX Sports. Huntelaar werd door meerdere spelers al geloofd door telkens klaar te staan voor de jongere spitsen. “Hij wil zelf ook graag spelen, maar als je wat aan hem vraagt staat hij altijd voor je klaar,” geeft Traoré aan.

Huntelaar noemde zichzelf bij Ajax de “opa” en helpt de jongens waar hij kan. Naast de lovende woorden over Huntelaar op de training weet de Afrikaanse spits ook wat hij al heeft betekend voor de voetbalwereld. Traoré genoot van Huntelaar in zijn jongere dagen, maar de spits uit Burkina Faso had vroeger niet altijd makkelijk. “In Afrika moeten je ouders maar accepteren dat je wil voetballen. Gelukkig hebben mijn ouders vroeger ook gevoetbald en lieten zij mij na school buiten voetballen, maar dat was niet voor iedereen het geval.” Traoré is inmiddels alweer 2 jaar in Nederland en is blij dat hij daar nu niet meer over na hoeft te denken. “Vroeger hadden wij niet altijd alle spullen om te voetballen die ik nu wel heb. Ik geniet elke dag dat ik lekker mag voetballen en doe wat ik het liefste wil doen.”