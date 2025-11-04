Last van een overbelaste sixpack? Tips bij én tegen gescheurde buikspieren 

Te hard trainen of verkeerd tillen? Heb je een stekende pijn bij het draaien, niezen of uit bed stappen? Gescheurde of overbelaste buikspieren zijn een veelvoorkomende sportblessure, vooral bij intensieve core-training of explosieve bewegingen. De rectus abdominis is de lange buikspier die je sixpack vormt. Hij is gevoelig voor overbelasting wanneer spiervezels scheuren door abrupte contracties of te weinig herstel tussen trainingen door.

Anders dan bij veel oppervlakkige spierpijn, gaat een gescheurde buikspier gepaard met scherpe, gelokaliseerde pijn, soms vergezeld van zwelling of hematoomvorming. Het goede nieuws? Met de juiste aanpak herstel je effectief en voorkom je chronische klachten.

Wat is een gescheurde buikspier?

Een gescheurde buikspier (abdominale verrekking) ontstaat door zware inspanning, onvoldoende warming-up, of plotselinge draaibewegingen. Het gaat om een scheuring van de spiervezels, meestal in de Rectus Abdominis (de ‘six-pack’ spier).

De ernst van een gescheurde buikspier wordt verdeeld in gradaties:

Graad 1 (Licht): Enkele vezels gescheurd. Lichte pijn, nauwelijks sprake van spierzwakte.

Enkele vezels gescheurd. Lichte pijn, nauwelijks sprake van spierzwakte. Graad 2 (Matig): Meer scheuren, aanzienlijke pijn en lichte zwelling. Bewegingen zoals buigen zijn beperkt.

Meer scheuren, aanzienlijke pijn en lichte zwelling. Bewegingen zoals buigen zijn beperkt. Graad 3 (Ernstig): De spier is volledig gescheurd. Dit veroorzaakt hevige pijn, zwelling, en volledig verlies van spierkracht. Bij Graad 3, of bij symptomen als duizeligheid, wordt directe medische hulp aangeraden.

Wat te doen bij gescheurde buikspieren

Gedoseerde rust in de acute fase

Direct na de blessure heeft je lichaam 48 tot 72 uur nodig voor het eerste weefselherstel. Tijdens deze periode is het belangrijk dat je core-intensieve bewegingen vermijdt. Géén crunches, planks of heavy compound lifts.

Wat doe je wel? Zodra het kan, start met wat lichte mobiliteit. Dit kan wandelen zijn, maar mag ook rustig fietsen op een hometrainer zijn. Beide activiteiten zorgen voor een verbeterde bloedsomloop en versnelt je genezing aanzienlijk.

Cryotherapie: gematigde koeling

IJsapplicatie in de eerste 48 uur remt ontstekingsreacties en reduceert pijn. Breng om de 2-3 uur gedurende 15-20 minuten koude aan via een coldpack, altijd verpakt in textiel. Dit is om cryoschade te voorkomen, wat neerkomt op bevriezing van de huid en onderliggend weefsel door direct contact met het ijs.

Externe stabilisatie

Een compressieband of elastische buikbrace kan handig zijn om het beschadigde weefsel te ondersteunen in het herstel. Het beperkt pijnlijke microbeweging tijdens dagelijkse activiteiten en zorgt voor matige druk. Let wel op, want te strakke compressie comprometteert de veneuze return en vertraagt herstel juist. Draag de band dus vooral tijdens actieve momenten, niet 24/7.

5 Preventietips tegen gescheurde buikspieren

Voorkomen dat je buikspier opnieuw scheurt? Focus op deze punten:

Complete warming-up: Bereid de buikspieren voor met dynamische rekoefeningen voor elke training. Gecontroleerd trainen: Gebruik de juiste techniek. Voer oefeningen langzaam en gecontroleerd uit. Vermijd explosieve bewegingen. Kernkracht is basis: Versterk de diepe kernspieren. Dit stabiliseert de romp bij elke zware beweging. Luister naar pijn: Negeer nooit een waarschuwing. Overbelasting is de grootste oorzaak. Herstel is heilig: Begin pas met de normale routine als het letsel 100% is hersteld!

