Lastig vraagstuk rond nieuwe rol Godts: "Kan hij dat evenaren?"
Ajax boekte een 1-0 overwinning op Olympiakos, maar volgens Voetbal International-analist Pieter Zwart zijn er nog genoeg aandachtspunten. In zijn analyse ziet hij vooral een lastig vraagstuk rondom Mika Godts en constateert hij dat de ploeg van Míchel aanvallend nog altijd moeite heeft om veel balbezit om te zetten in grote kansen.
"Míchel lijkt niet van plan om een uitzonderingspositie voor Godts te creëren. Net als bij Girona zet hij bij Ajax druk vanuit een 4-4-2. Voor Godts betekent dit dat hij tot diep op eigen helft terug moet verdedigen. Dat vult hij goed in. Alleen al in de eerste tien minuten herovert hij tweemaal het balbezit door zich goed op te stellen", zo schrijft hij.
Volgens Zwart zit daar tegelijkertijd ook het grootste nadeel van de nieuwe speelwijze. "Toch kost dit energie die hij niet kan steken in zijn aanvalsspel. Bovendien staat Godts bij balwinst verder naar achteren, waardoor hij minder een wapen is op de tegenaanval. Vorig seizoen stond Godts bij balwinst vaak tegenover een weinig wendbare rechter centrale verdediger. De vraag is of de buitenspeler in deze defensievere rol zijn cijfers van vorig seizoen (zeventien goals, dertien assists) kan evenaren."
Aan de bal ziet Zwart juist een positieve ontwikkeling. De aanvaller krijgt meer vrijheid dan in de eerste oefenduels onder Míchel. "Aanvallend valt op dat Godts tegen Olympiakos weer begint te zwerven. In de eerste oefenduels onder Míchel oogde de veldbezetting van Ajax vrij strikt en hielden buitenspelers vooral het veld breed. Nu de voorbereiding vordert, zijn meer positiewisselingen te zien. Godts staat niet tegen de zijlijn geplakt, maar wijkt soms uit naar het centrum of zelfs naar de rechterflank."
Toch ziet Zwart dat Ajax in aanvallend opzicht nog stappen moet zetten. "Toch worstelt Ajax ook tegen Olympiakos met het omzetten van het vele balbezit in grote mogelijkheden. De creatieve verrassing komt lange tijd vooral via acties van Godts en Oscar Gloukh."
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Lastig vraagstuk rond nieuwe rol Godts: "Kan hij dat evenaren?"
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