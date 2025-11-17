Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Laura Benschop, vriendin van Klaassen: "Geen verstand van voetbal"

Arthur
bron: TikTok
Laura Benschop
Laura Benschop Foto: © Instagram Laura Benschop

Laura Benschop, de partner van oud-Ajacied Davy Klaassen, is geregeld op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA te vinden om hem aan te moedigen. Toch geeft ze zelf aan "geen verstand van voetbal" te hebben. Dat laat ze weten in een video op TikTok.

Ajax maakt momenteel een lastige periode door. Klaassen, een echte clubman, kan de steun van zijn vrouw en hun pasgeboren dochter Cruz dan ook goed gebruiken. De Amsterdammers staan vierde in de Eredivisie en moeten na het vertrek van trainer John Heitinga en het aangekondigde afscheid van technisch directeur Alex Kroes op zoek naar nieuwe invulling voor belangrijke functies.

In de Champions League kent Ajax eveneens grote problemen. De ploeg staat na vier wedstrijden onderaan, zonder punten en met een fors negatief doelsaldo.

Door de interlandperiode speelt Ajax op dit moment geen wedstrijden. Klaassen, die in het verleden deel uitmaakte van het Nederlands elftal, zit al lange tijd niet meer bij de selectie. De huidige vorm van Ajax en de keuzes op het middenveld van Oranje geven bovendien weinig aanleiding om te verwachten dat bondscoach Ronald Koeman hem binnenkort opnieuw oproept.

Ondanks hun regelmatige aanwezigheid in het stadion, weet Benschop naar eigen zeggen nauwelijks iets van voetbal. In een TikTok-video waarin ze met Cruz op de arm de Johan Cruijff ArenA binnenloopt, schrijft ze: "Twee meiden die geen verstand hebben van voetbal maar alsnog de grootste supporters zijn."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Luis Suárez in zijn tijd bij Ajax

Luis Suárez over tijd bij Ajax: "Ze zeiden dat ik dik was..."

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd