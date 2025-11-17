Laura Benschop, vriendin van Klaassen: "Geen verstand van voetbal"

Laura Benschop, de partner van oud-Ajacied Davy Klaassen, is geregeld op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA te vinden om hem aan te moedigen. Toch geeft ze zelf aan "geen verstand van voetbal" te hebben. Dat laat ze weten in een video op TikTok.

Ajax maakt momenteel een lastige periode door. Klaassen, een echte clubman, kan de steun van zijn vrouw en hun pasgeboren dochter Cruz dan ook goed gebruiken. De Amsterdammers staan vierde in de Eredivisie en moeten na het vertrek van trainer John Heitinga en het aangekondigde afscheid van technisch directeur Alex Kroes op zoek naar nieuwe invulling voor belangrijke functies.

In de Champions League kent Ajax eveneens grote problemen. De ploeg staat na vier wedstrijden onderaan, zonder punten en met een fors negatief doelsaldo.

Door de interlandperiode speelt Ajax op dit moment geen wedstrijden. Klaassen, die in het verleden deel uitmaakte van het Nederlands elftal, zit al lange tijd niet meer bij de selectie. De huidige vorm van Ajax en de keuzes op het middenveld van Oranje geven bovendien weinig aanleiding om te verwachten dat bondscoach Ronald Koeman hem binnenkort opnieuw oproept.

Ondanks hun regelmatige aanwezigheid in het stadion, weet Benschop naar eigen zeggen nauwelijks iets van voetbal. In een TikTok-video waarin ze met Cruz op de arm de Johan Cruijff ArenA binnenloopt, schrijft ze: "Twee meiden die geen verstand hebben van voetbal maar alsnog de grootste supporters zijn."