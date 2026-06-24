'Lazio gaat voor hereniging tussen Kenneth Taylor en oud-Ajacied'
Lorenzo Lucca lijkt zijn carrière te gaan vervolgen bij Lazio. Volgens transferjournalist Nicolò Schira is de Italiaanse club in gesprek met Napoli over een mogelijke huurdeal voor de oud-Ajacied, waarbij de Romeinen momenteel het meest concreet zouden zijn.
De spits kende eerder een moeizame periode in Amsterdam. Ajax huurde de lange Italiaan destijds van Pisa, maar besloot de koopoptie van tien miljoen euro niet te lichten. Daarna vervolgde Lucca zijn loopbaan via meerdere clubs, waaronder Udinese, Napoli en Nottingham Forest.
In de winter van 2026 nam Napoli hem voor 26 miljoen euro over van Udinese, waarna hij direct werd verhuurd aan Nottingham Forest. In Engeland kwam hij echter weinig aan spelen toe: hij speelde slechts negen wedstrijden en de koopoptie in het huurcontract werd niet gelicht.
Ook bij Napoli zelf kwam Lucca nog niet echt uit de verf. Tot nu toe staat de spits op 23 wedstrijden in het shirt van de Italiaanse topclub, waarin hij twee keer wist te scoren. Een toekomst in Napels lijkt dan ook onzeker, waardoor een vertrek aanstaande lijkt.
Naast Lazio worden ook Bologna, Monza en Genoa genoemd als geïnteresseerde clubs, maar Schira meldt dat Lazio op dit moment voorop loopt in de race. Als de deal doorgaat, kan Lucca mogelijk opnieuw samenspelen met Kenneth Taylor, met wie hij bij Ajax in tien wedstrijden het veld deelde.
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