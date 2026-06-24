'Lazio gaat voor hereniging tussen Kenneth Taylor en oud-Ajacied'

Lorenzo Lucca lijkt zijn carrière te gaan vervolgen bij Lazio. Volgens transferjournalist Nicolò Schira is de Italiaanse club in gesprek met Napoli over een mogelijke huurdeal voor de oud-Ajacied, waarbij de Romeinen momenteel het meest concreet zouden zijn.

De spits kende eerder een moeizame periode in Amsterdam. Ajax huurde de lange Italiaan destijds van Pisa, maar besloot de koopoptie van tien miljoen euro niet te lichten. Daarna vervolgde Lucca zijn loopbaan via meerdere clubs, waaronder Udinese, Napoli en Nottingham Forest.

In de winter van 2026 nam Napoli hem voor 26 miljoen euro over van Udinese, waarna hij direct werd verhuurd aan Nottingham Forest. In Engeland kwam hij echter weinig aan spelen toe: hij speelde slechts negen wedstrijden en de koopoptie in het huurcontract werd niet gelicht.