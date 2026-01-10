Het laatste Ajax Nieuws
'Lazio troeft twee andere topclubs af in strijd om Kenneth Taylor'
Kenneth Taylor Foto: © BSR Agency
Kenneth Taylor maakt de overstap naar Lazio, zo werd afgelopen vrijdag bekend. Echter was de Italiaanse club niet de enige geïnteresseerde, zo meldt de Telegraaf.
De middenvelder heeft in Italië een contract getekend voor 4,5 jaar, tot medio 2030. De transfer was afgelopen donderdag al in de maak, zo weet de krant te melden. "Bij het verlaten van de Ajax-kleedkamer na de donderdagtraining wenste hij zijn ploeggenoten veel succes in de rest van het seizoen", schrijven zij.
Ook weten zij te melden dat Lazio niet de enige club was die in de markt was voor Taylor. "Lazio troeft Porto en Galatasaray af die ook in de diensten van de Ajax-speler waren geïnteresseerd", valt er verder te lezen.
Laatste nieuws
Ajax wordt gewaarschuwd: "Dat kun je bij zeker Ajax niet zeggen"
Brian Linssen over Ajacied: "Ik zet hem vaak aan het werk..."
'Lazio troeft twee andere topclubs af in strijd om Kenneth Taylor'
Inan weet: "Staan niet allemaal te springen om een winters vertrek"
Fabrizio Romano: 'Ajax heeft beet en gaat aanvaller verwelkomen'
Dick Schreuder over stap naar Ajax: "Heb uiteindelijk wel ambities"
"Het zou een goede zaak zijn als Daley Blind zou terugkomen"
Borst kijkt naar Eredivisie: "Zolang hij Ajax onder zich houdt"
'Dick Schreuder dé kandidaat om hoofdtrainer bij Ajax te worden'
"Steur speelt op zeker, hij moet de schroom van zich afgooien"
Meer nieuws
'Stewart wilde niet naar Ajax': "Hij bedankte voor de interesse"
'Ajax ziet naast interesse Ibrahimović ideale speler bij FC Utrecht'
Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"
Daley Blind gelinkt aan Ajax: "Kan moeilijk omgaan met reserverol"
Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Grim wijst vervanger Taylor aan'
Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"
Jade Anna moet huilen na transfer Taylor: "Ben ook maar een meisje"
'Ajax wilde technisch directeur bij PSV wegkapen': "Benaderden hem"
Foppe de Haan oordeelt over Ajax: "De trainer wordt daar dupe van"
Kieft over Ajax-transfer: "Van dat bedrag sla je niet achterover"
Ouder nieuws
Butera stelt voorwaarde contractverlenging: "Dán ga ik verlengen"
Borst vergelijkt: "Vind Van Persie een ander verhaal dan Heitinga"
FC Twente ambitieus: "We hebben Ajax en Feyenoord weggespeeld"
Oud-Ajacied aangesteld bij ADO als assistent technisch manager
Programma met Sneijder en Drenthe gaat door: "Wesley is echt fit"
Sean Steur geconfronteerd: "Ben je volgend jaar nog bij Ajax?"
Wim Kieft eerlijk: "Ajax heeft het beter getroffen dan Feyenoord"
'Patrick Kluivert mogelijk als bondscoach tegen Oranje op het WK'
Ajax is Avila weer kwijt; verdediger verhuurd met optie tot koop
Beuker reageert op Ajax-transfer: "Dit gunnen wij hem van harte"
Video’s
Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"
Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"
Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"
Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club
Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"
Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"
Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"
0 reacties