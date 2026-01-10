Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Lazio troeft twee andere topclubs af in strijd om Kenneth Taylor'

Tom
bron: De Telegraaf
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor maakt de overstap naar Lazio, zo werd afgelopen vrijdag bekend. Echter was de Italiaanse club niet de enige geïnteresseerde, zo meldt de Telegraaf

De middenvelder heeft in Italië een contract getekend voor 4,5 jaar, tot medio 2030. De transfer was afgelopen donderdag al in de maak, zo weet de krant te melden. "Bij het verlaten van de Ajax-kleedkamer na de donderdagtraining wenste hij zijn ploeggenoten veel succes in de rest van het seizoen", schrijven zij.

Ook weten zij te melden dat Lazio niet de enige club was die in de markt was voor Taylor. "Lazio troeft Porto en Galatasaray af die ook in de diensten van de Ajax-speler waren geïnteresseerd", valt er verder te lezen. 

Kenneth Taylor
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
