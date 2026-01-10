'Lazio troeft twee andere topclubs af in strijd om Kenneth Taylor'

De middenvelder heeft in Italië een contract getekend voor 4,5 jaar, tot medio 2030. De transfer was afgelopen donderdag al in de maak, zo weet de krant te melden. "Bij het verlaten van de Ajax-kleedkamer na de donderdagtraining wenste hij zijn ploeggenoten veel succes in de rest van het seizoen", schrijven zij.

Ook weten zij te melden dat Lazio niet de enige club was die in de markt was voor Taylor. "Lazio troeft Porto en Galatasaray af die ook in de diensten van de Ajax-speler waren geïnteresseerd", valt er verder te lezen.