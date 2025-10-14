Leandro Bacuna helder: "Ajax zou het daar erg lastig mee hebben"

Leandro Bacuna, vorig seizoen nog aanvoerder van FC Groningen, maakt momenteel furore met het nationale elftal van Curaçao. Met een glimlach op zijn gezicht en zijn shirt half van het lijf gerukt door uitzinnige fans, spreekt hij na de interland tegen Jamaica met het Dagblad van het Noorden . Het WK van 2026 komt steeds dichterbij voor het team van Curaçao en Bacuna is een van de absolute publiekslievelingen.

"Ja, zo gaat dat hier. Emoties spelen een grote rol. Vooral nu onze droom, het WK van 2026 dat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gehouden wordt, steeds dichterbij komt," zegt Bacuna tussen de vele interrupties van fans door. Tijdens het interview wordt hij meerdere keren opgewacht door supporters die hem om de hals vliegen, selfies willen en zijn naam luidkeels scanderen.

Toch is het niet alleen op Curaçao waar het voetbal leeft. Bacuna speelt tegenwoordig in Turkije bij Bandirmaspor, samen met zijn broer Juninho, die uitkomt voor Gaziantep FK in de Turkse Süper Lig. Leandro zelf speelt op het tweede niveau, maar daar is hij opvallend positief over.

"De top kan makkelijk mee in de Eredivisie en zelfs ploegen als PSV, Ajax en Feyenoord zouden het erg lastig hebben", stelt hij. "Het is een mooie competitie en ik heb het reuze naar mijn zin. Ik speel vast in de basis en we staan nu op een achtste plaats. Slechts 6 punten achter koploper Bodrum." Bacuna ziet veel overeenkomsten tussen de vurigheid van de Curaçaose en Turkse supporters. "Al gaat het in Turkije nog gekker. Daar zijn de supporters bloedfanatiek en halen de vreemdste capriolen uit."