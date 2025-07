'Leeds United gaat voor Ajax-speler na mislopen Igor Paixão'

Leeds United richt opnieuw de blik op de Eredivisie in de zoektocht naar een buitenspeler. Na het mislopen van Igor Paixão, die op weg lijkt naar Olympique Marseille, zou de Engelse promovendus nu interesse hebben in Ajax-aanvaller Mika Godts. Dat meldt The Leeds Press .

De club uit de Championship had lange tijd concrete interesse in Paixão, maar lijkt nu achter het net te vissen. Omdat Leeds nog altijd op zoek is naar versterking op de flank, is Godts in beeld als serieus alternatief. De jonge Belg wordt in Engeland genoemd als één van de belangrijkste kandidaten.

Ajax heeft Godts vastliggen tot medio 2029 en zou volgens bronnen niet van plan zijn om hem zomaar te laten gaan. De vraagprijs zou rond de veertig miljoen euro liggen, vergelijkbaar met het bedrag dat Leeds eerder voor Paixão overhad. Naast Leeds zouden ook Besiktas, Sporting CP en Napoli interesse tonen in de buitenspeler.

Toch lijkt een vertrek van Godts voorlopig niet aan de orde. Binnen Ajax wordt hij gezien als een van de grootste talenten van de club, en ondanks de komst van Raul Moro heeft de selectie niet veel opties op de vleugels. De Amsterdammers lijken daarom vast te willen houden aan de 19-jarige Belg.