Leegloop aanstaande bij Ajax: "Dan heeft hij waarschijnlijk pech"

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en Johan Inan verwacht dat er veel gaat gebeuren bij de club uit Amsterdam. De verslaggever verwacht dat er in de zomer (wel) veel overbodige spelers zullen vertrekken.

"De Italiaanse routinier Daniele Rugani heeft Ajax na een huurperiode van een jaar al bedankt. De kans is groot dat de van Braga gehuurde keeper Matheus, voor wie Ajax een koopoptie van 3 miljoen bedong, ook niet terugkeert", schrijft hij op de website van het Algemeen Dagblad. "Waar de nieuwe trainer wat meer inspraak heeft, is bij andere reserves. Als het nu aan de clubleiding ligt, mogen Ahmetcan Kaplan en Kristian Hlynsson nog hopen op een (nieuwe) doorbraak."

"Van Owen Wijndal, die ook over een zwaar en oud contract beschikt, Branco van den Boomen en Christian Rasmussen wil Ajax in principe af", weet Inan. "De verhuurde Mislintat-aankopen gaan rechtstreeks weer de etalage in. Daar heeft Kroes ze slechts tijdelijk uit gekregen. Ze verdienden goed en lagen bovendien nog vier jaar vast. Dat Farioli ze liefde gaf, werd als een extra probleem ervaren", constateert de clubwatcher.

"Mocht de nieuwe trainer denken Chuba Akpom of Carlos Forbs aan de praat te krijgen, dan heeft hij waarschijnlijk pech", waarschuwt hij. "De directie is niet van plan om ze aan te laten sluiten in de voorbereiding en nog plaats te laten nemen in kleedkamer 1. Die druk moet Kroes helpen om ook Borna Sosa en Jakov Medic definitief van de zware loonlijst te strepen", besluit Inan.