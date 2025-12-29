Leegloop bij Ajax in zomer? 'Negen spelers lopen uit contract'

Vanaf 1 januari 2026 mogen spelers met een aflopend contract officieel onderhandelen en tekenen bij andere clubs. Ook Ajax moet daardoor serieus nadenken over meerdere contracten. Voetbalzone zet ze op een rijtje.

Remko Pasveer (42) sprak recent openhartig over zijn situatie in een interview met Ajax Life. "Ik realiseer me dat mijn carrière als topvoetballer een keer stopt en dat de kans reëel is dat dat komende zomer is. Als dat zo is, heb ik daar vrede mee." Verdediger Takehiro Tomiyasu (27), die deze maand werd vastgelegd door Ajax, ligt tot juni 2026 onder contract. Daarnaast zal de club de toekomst van Wout Weghorst goed moeten afwegen.

De 33-jarige spits is nog altijd belangrijk voor Ajax, maar beleeft op papier zijn laatste maanden bij de club. Volgens berichten verdient Weghorst zo’n 2,5 miljoen euro per jaar in de Johan Cruijff ArenA. Bij Jong Ajax hebben zes spelers een aflopend contract. De toekomst van Aymean El Hani (18), Kennynho Kasanwirjo (17), Ethan Butera (19), Lucas Jetten (18), Nassef Chourak (21) en Lasse Abildgaard (18) is nog onzeker.

Voor El Hani en Kasanwirjo kan Ajax de contracten met een clausule met één jaar verlengen. Lucas Jetten, die geldt als het grootste talent van de groep, heeft daarentegen vrije keuze. Jetten zat al meerdere keren bij de wedstrijdselectie van Ajax en is volgens Transfermarkt momenteel 700.000 euro waard.