'Leipzig akkoord met Ajax-doelwit: vraagprijs blijft struikelblok'

RB Leipzig heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Rômulo, die deze transferperiode ook in verband werd gebracht met een overstap naar Ajax en Feyenoord. Volgens het Duitse Sky Sport wil de 23-jarige spits van Göztepe de overstap maken naar de Bundesliga.

Leipzig moet echter nog wel een akkoord bereiken met de Turkse club en dat lijkt geen eenvoudige opgave. Göztepe zet namelijk in op een transfersom tussen de 25 en 30 miljoen euro, terwijl Leipzig hoopt Rômulo los te weken voor minder dan 20 miljoen euro.

De Duitse club diende al driemaal een officieel bod voor de Braziliaan, maar die werden allemaal van tafel geveegd. Leipzig zou 12 miljoen, 15 miljoen en 16,5 miljoen euro hebben geboden. Het is de vraag of de clubs tot een akkoord gaan komen en Leipzig kan ook niet snel hoger in de boom gaan zitten, omdat de Bundesliga-club eerst spelers moet slijten.

"Om de transfer rond te krijgen met Leipzig eerst gaan verkopen", schrijft Florian Plettenberg. "André Silva en Timo Werner zijn voorname kandidaten om te vertrekken. Ook de toekomst van Benjamin Sesko ligt open. Hij staat in contact met Newcastle United."