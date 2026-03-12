Laatste nieuws
'Lekken naar pers bij Ajax moet stoppen': "Al acht keer beloofd"

Jordi Cruijff gaf maandag tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) aan dat hij bij Ajax direct resultaten wil boeken. Tijdens de vergadering sprak ook de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen, Lesley Bamberger.

Bamberger benadrukte dat het lekken van informatie naar de pers bij Ajax moet stoppen. "Dat hebben ze al een keer of acht beloofd", zegt Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. "Het enige verschil is dat er met Bamberger iemand stond waarvan ik dacht: dit is wel iemand van het doorpakken. Daar moet je niet mee sollen. Ik hoop dat hij er kort op zit, nog los van het lekken. Het is een persoonlijkheid."

Bamberger presenteerde drie kernmissies: zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering, het behalen van sportieve successen en een efficiëntere besluitvorming. "Dat laatste is interessant, want het is veel gegaan over bemoeienissen vanuit alle organen van de club."

Ook de andere commissarissen maakten een goede indruk op Inan. Hij merkt wel op dat zij allemaal wilden benadrukken hoe goed hun band met Ajax is. "Ze hebben allemaal affiniteit met Ajax, maar ik hoop vooral dat ze de kwaliteiten hebben om de club in rustiger vaarwater te krijgen en de weg omhoog te vinden."

