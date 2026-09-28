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Lens zat stuk na Ajax-exit: "Heeft me echt veel verdriet gedaan"

Max
Jermain Lens
Jermain Lens Foto: © Pro Shots

Jermain Lens had enorm veel verdriet van zijn vertrek bij Ajax. De voormalig vleugelaanvaller moest op jonge leeftijd al vertrekken uit de jeugd van Ajax. 

Lens kwam op zijn achtste in de jeugdopleiding van Ajax terecht, maar werd zes jaar later weggestuurd. "Ajax heeft me echt veel verdriet gedaan", blikt hij terug in Taxi Takkies. "Iedereen heeft het over je, je krijgt de aandacht en ik vind dat ik onterecht werd weggestuurd bij Ajax, dus mijn wereld zakte in elkaar."

De boodschap van Ajax kwam hard aan bij de jonge Lens. "Ik wist niet beter, mensen kenden me gewoon van Ajax. Ik had echt veel verdriet, moest huilen... Ik dacht dat ik nooit meer voetballer zou worden", geeft hij toe.

Lens kende uiteindelijk nog een rijke voetbalcarrière in binnen- en buitenland en bleek ook nog extreem effectief in ontmoetingen tegen zijn oude club. "Ik had totaal geen gevoel meer bij Ajax nadat ik werd weggestuurd. Het is een leuk feitje om op te zoeken. Volgens mij heb ik daarna elke wedstrijd tegen Ajax gescoord of een assist gegeven. Dat was een must voor mij. Er kwam een bepaalde energie bij mij vrij in die wedstrijden."

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