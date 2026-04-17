Lentin Goodijk legt vinger op zere plek bij Ajax: "Paniekaankoop"
Ajax staat na dertig competitiewedstrijden op een teleurstellende vijfde plek in de Eredivisie en Lentin Goodijk ziet dat er achter de schermen ook nog altijd veel dingen mis gaan bij de club uit Amsterdam. De verslaggever constateert dat het beleid bij PSV veel beter is.
"Het Bayern München van Nederland zou Ajax worden. Inmiddels heeft de club meer weg van het Manchester United van Nederland. De grootste, maar al een tijdje niet meer de beste", schrijft hij op de site van VIhttps://www.vi.nl/pro/vlaggenschip-op-drift-ajax-staat-waar-het-verdient. "Het contrast met PSV, dat afgelopen week euforisch de derde landstitel op rij vierde, kan bijna niet groter. De hegemonie van de Eindhovenaren is zorgvuldig opgebouwd, dankzij een sterke drie-eenheid met Marcel Brands, Earnest Stewart en Peter Bosz."
"De gedachten in Amsterdam zullen nog eens teruggaan naar het voorjaar van 2023, toen Bosz aan tafel zat met de toenmalige technisch directeur van Ajax, Sven Mislintat", blikt Goodijk terug. "Het had meer weg van een gesprek voor de bühne, want vanuit de directie was er behoorlijk wat weerstand tegen een terugkeer van Bosz. Inmiddels is Ajax zeven hoofdtrainers verder, en bewijst Bosz wekelijks wat een kapitale inschattingsfout het is geweest", vervolgt hij.
Ook het aankoopbeleid van Alex Kroes komt ter sprake. "Waar Farioli meerdere keren alarm sloeg over de fysieke robuustheid van de selectie, stelde Ajax een soort zaalvoetbalelftal samen met de frêle Raúl Moro en Oscar Gloukh als duurste aankopen", blikt hij terug. "In de slotminuten van de transferwindow kwam daar nog paniekaankoop Kasper Dolberg bij, in theorie een prima speler, maar door de beroerde onderhandelingspositie wel een peperdure deal. Zeker voor een fysiek kwetsbare spits zonder restwaarde, van wie Óscar García onlangs concludeerde dat je er eigenlijk geen druk mee kunt zetten", besluit Goodijk.
