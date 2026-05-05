Lentin Goodijk ziet lichtpuntje bij Ajax: "Zelfs slidings maken"
Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen PSV en Lentin Goodijk zag een duidelijke uitblinker bij de club uit Amsterdam. De verslaggever van VI heeft genoten van Kasper Dolberg.
"Ik was benieuwd naar hem, want hij speelde de laatste weken weinig en kreeg ook kritiek van de trainer. Nu moest hij ineens spelen in een topwedstrijd en dat deed hij heel goed", vertelt hij bij VI ZSM. "Niet alleen aanspeelbaar zijn, maar ook fysiek werk leveren, duels aangaan en zelfs slidings maken", aldus Goodijk.
"Hij was echt actief en belangrijk in het spel van Ajax. Hij liet zien wat hij kan, ook al scoorde hij niet", vervolgt hij. "Ajax kon via hem steeds onder de druk van PSV uit voetballen. Dat gaf ze controle en kansen. Hij kreeg daar ook complimenten voor van de trainer. Dit is het niveau dat hij kan halen", constateert Goodijk.
Na rust werd de club uit Eindhoven wat beter. "PSV ging iets anders spelen en werd compacter. Daardoor kwam Dolberg minder in zijn spel", legt hij uit. "Dat patroon zie je vaker bij Ajax dit seizoen. In de tweede helft zakken ze vaak weg. Soms tactisch, maar vaak ook fysiek. PSV komt fitter terug uit een ontspannen week in Ibiza dan Ajax. Dat is toch wel opvallend", beseft Goodijk, die ziet dat Jordi Cruijff aan de bak moet bij Ajax.
"Er zijn simpelweg te weinig spelers die een hele wedstrijd in hoog tempo kunnen spelen. Je kunt dat niet in een paar weken veranderen. Dat is iets voor de club richting volgend seizoen", adviseert hij. "Je hebt spelers nodig met fysieke kracht, snelheid en duelkracht. Dat ontbreekt nu te vaak. Daardoor sta je zo ver achter PSV in de competitie", besluit Goodijk over het verschil op de ranglijst in de Eredivisie.
OVERZICHT | Resterende programma's NEC, Ajax, FC Twente en AZ
Lentin Goodijk ziet lichtpuntje bij Ajax: "Zelfs slidings maken"
Dijkshoorn wijst naar Ajax-fans: "Verbijstering op hun koppen"
Ajax liet 'megatalent' vertrekken: "Er is prutswerk afgeleverd"
Verweij: "Ik denk dat Jordi Cruijff hem graag terug wil halen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Utrecht
Derksen schreeuwt om ontslag bij Ajax: "Kan er geen klote van"
Robert Maaskant complimenteert Ajax: "Er is dus ook nog bewijs"
Twijfels na duel: "Frank de Boer is natuurlijk een echte Ajacied"
Driessen onthult nieuwe trainer van Ajax: "Dat weet geen hond"
Ajax-flop kondigt op Instagram vertrek aan: "Was nooit makkelijk"
Driessen haalt hard uit: "We leven echt in een bananenrepubliek"
"Ajax zal komende jaren erehagen moeten blijven vormen voor PSV"
Driessen: "PSV zou hem graag hebben, maar bij Ajax verpietert hij"
Perez richt pijlen op Ajacied: "Staat sowieso onder hoogspanning"
"Als je een compilatie van Gaaei opstuurt, zouden topclubs schrikken"
Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"
Van Polen voorspelt: "Kan je gewoon opschrijven voor de 3e plek"
'Cruijff doet poging en informeert bij Liverpool-coach Slot'
Mike Verweij onthult: "Hij is de beoogde opvolger van Óscar García"
Maduro wijst twee Ajax-spelers aan: "Dat zijn gewoon geen mannen"
Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"
Gordon reageert: "Jezus, had die man bij Ajax nooit weggedaan"
Bram van Polen wijst: "Daar kom je bij Ajax alleen niet mee weg"
Vier Ajacieden in Elftal van de Week: "Zorgt voor veel dreiging"
Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"
"García predikt het evangelie van Cruijff, maar is een bangerd"
"Mika Godts was iets te veel op zoek naar persoonlijk succes"
Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"
Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"