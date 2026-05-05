Lentin Goodijk ziet lichtpuntje bij Ajax: "Zelfs slidings maken"

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen PSV en Lentin Goodijk zag een duidelijke uitblinker bij de club uit Amsterdam. De verslaggever van VI heeft genoten van Kasper Dolberg.

"Ik was benieuwd naar hem, want hij speelde de laatste weken weinig en kreeg ook kritiek van de trainer. Nu moest hij ineens spelen in een topwedstrijd en dat deed hij heel goed", vertelt hij bij VI ZSM. "Niet alleen aanspeelbaar zijn, maar ook fysiek werk leveren, duels aangaan en zelfs slidings maken", aldus Goodijk.

"Hij was echt actief en belangrijk in het spel van Ajax. Hij liet zien wat hij kan, ook al scoorde hij niet", vervolgt hij. "Ajax kon via hem steeds onder de druk van PSV uit voetballen. Dat gaf ze controle en kansen. Hij kreeg daar ook complimenten voor van de trainer. Dit is het niveau dat hij kan halen", constateert Goodijk.