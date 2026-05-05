2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Lentin Goodijk ziet lichtpuntje bij Ajax: "Zelfs slidings maken"

Ajax-spelers vormen een erehaag voor PSV
Ajax-spelers vormen een erehaag voor PSV

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen PSV en Lentin Goodijk zag een duidelijke uitblinker bij de club uit Amsterdam. De verslaggever van VI heeft genoten van Kasper Dolberg. 

"Ik was benieuwd naar hem, want hij speelde de laatste weken weinig en kreeg ook kritiek van de trainer. Nu moest hij ineens spelen in een topwedstrijd en dat deed hij heel goed", vertelt hij bij VI ZSM. "Niet alleen aanspeelbaar zijn, maar ook fysiek werk leveren, duels aangaan en zelfs slidings maken", aldus Goodijk.

"Hij was echt actief en belangrijk in het spel van Ajax. Hij liet zien wat hij kan, ook al scoorde hij niet", vervolgt hij. "Ajax kon via hem steeds onder de druk van PSV uit voetballen. Dat gaf ze controle en kansen. Hij kreeg daar ook complimenten voor van de trainer. Dit is het niveau dat hij kan halen", constateert Goodijk.

Na rust werd de club uit Eindhoven wat beter. "PSV ging iets anders spelen en werd compacter. Daardoor kwam Dolberg minder in zijn spel", legt hij uit. "Dat patroon zie je vaker bij Ajax dit seizoen. In de tweede helft zakken ze vaak weg. Soms tactisch, maar vaak ook fysiek. PSV komt fitter terug uit een ontspannen week in Ibiza dan Ajax. Dat is toch wel opvallend", beseft Goodijk, die ziet dat Jordi Cruijff aan de bak moet bij Ajax. 

"Er zijn simpelweg te weinig spelers die een hele wedstrijd in hoog tempo kunnen spelen. Je kunt dat niet in een paar weken veranderen. Dat is iets voor de club richting volgend seizoen", adviseert hij. "Je hebt spelers nodig met fysieke kracht, snelheid en duelkracht. Dat ontbreekt nu te vaak. Daardoor sta je zo ver achter PSV in de competitie", besluit Goodijk over het verschil op de ranglijst in de Eredivisie. 

