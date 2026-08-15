Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Nederlands elftal

Leo Oldenburger wijst naar oud-Ajacieden: "Heel slecht gedaan"

Amber
Leo Oldenburger
Leo Oldenburger Foto: © Pro Shots

De keuze van de KNVB om Xavi Hernández aan te stellen als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal kan niet op begrip rekenen van Leo Oldenburger. In de podcast Tekengeld spreekt hij zijn voorkeur uit voor een Nederlandse trainer en wijst hij naar voormalig Ajax-trainers Peter Bosz en Erik ten Hag en daarnaast ook naar Arne Slot.

"Ik vind dat het een Nederlander moet zijn", begint Oldenburger. "We hebben de afgelopen periode een aantal Nederlanders gehad die geen club hadden of graag wilden. Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag. Daar hadden ze best iemand van kunnen nemen."

Dat Oranje nu voor een Spaanse trainer kiest, vindt Oldenburger opvallend. "Nu moeten we ineens weer met z’n allen achter Spaanse coaches aanlopen. Een paar jaar geleden moest het een Duitser zijn, nu moet het een Spanjaard zijn. Ik vind het heel jammer."

Met Xavi staat er voor het eerst sinds lange tijd weer een buitenlandse bondscoach voor de groep bij Nederland. "Het is de eerste buitenlandse bondscoach sinds Ernst Happel in 1978. Dat was geen slecht WK overigens. Maar toch blijf ik het jammer vinden", aldus Oldenburger.

Ook Daniël Man komt in de podcast met een opvallende statistiek. Volgens hem is er sinds de start van het WK nog nooit een land wereldkampioen geworden met een buitenlandse bondscoach.

"Dan kun je zeggen: laten wij die trend breken en de eerste zijn. Dat zou mooi zijn. Maar het zegt wel iets dat het nog nooit is gelukt", stelt Man.

Yordi Yamali vraagt zich vervolgens af hoeveel Nederlandse opties er daadwerkelijk nog beschikbaar waren toen Slot, Bosz en Ten Hag afvielen. Volgens Oldenburger ligt het probleem echter eerder in het proces bij de KNVB.

"Het is daarvoor al misgegaan. Je hebt drie kansen gemist. Dat is gewoon heel slecht gedaan door de KNVB", besluit hij.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Louis van Gaal

Louis van Gaal weer in beeld bij Oranje: "Totale paniek in Zeist"

0
Johan Derksen

Derksen wil oud-Ajacied niet als bondscoach: "Totaal ongeschikt"

0
Lees meer:
Nederlands elftal Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Ajax Video's Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Regeer zoekt geen slappe excuses: "We werden vooraf gewaarschuwd"

KNVB denkt aan aanpassing Eredivisie: "Ja, dat is een optie"

Leo Oldenburger wijst naar oud-Ajacieden: "Heel slecht gedaan"

Viergever eerlijk: "Zij probeerden me al een paar jaar te halen"

El Ahmadi kraakt Ajacied: "In bescherming genomen, maar nu..."

Driessen tipt Ajax over Eredivisie-speler: "Ik zou het wel weten"

ArenA-uitbreiding een optie? "Wordt niet enthousiast op gereageerd"

SC Heerenveen mist uitblinker tegen Ajax: "Dat is een aderlating"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws