Leo Oldenburger wijst naar oud-Ajacieden: "Heel slecht gedaan"
De keuze van de KNVB om Xavi Hernández aan te stellen als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal kan niet op begrip rekenen van Leo Oldenburger. In de podcast Tekengeld spreekt hij zijn voorkeur uit voor een Nederlandse trainer en wijst hij naar voormalig Ajax-trainers Peter Bosz en Erik ten Hag en daarnaast ook naar Arne Slot.
"Ik vind dat het een Nederlander moet zijn", begint Oldenburger. "We hebben de afgelopen periode een aantal Nederlanders gehad die geen club hadden of graag wilden. Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag. Daar hadden ze best iemand van kunnen nemen."
Dat Oranje nu voor een Spaanse trainer kiest, vindt Oldenburger opvallend. "Nu moeten we ineens weer met z’n allen achter Spaanse coaches aanlopen. Een paar jaar geleden moest het een Duitser zijn, nu moet het een Spanjaard zijn. Ik vind het heel jammer."
Met Xavi staat er voor het eerst sinds lange tijd weer een buitenlandse bondscoach voor de groep bij Nederland. "Het is de eerste buitenlandse bondscoach sinds Ernst Happel in 1978. Dat was geen slecht WK overigens. Maar toch blijf ik het jammer vinden", aldus Oldenburger.
Ook Daniël Man komt in de podcast met een opvallende statistiek. Volgens hem is er sinds de start van het WK nog nooit een land wereldkampioen geworden met een buitenlandse bondscoach.
"Dan kun je zeggen: laten wij die trend breken en de eerste zijn. Dat zou mooi zijn. Maar het zegt wel iets dat het nog nooit is gelukt", stelt Man.
Yordi Yamali vraagt zich vervolgens af hoeveel Nederlandse opties er daadwerkelijk nog beschikbaar waren toen Slot, Bosz en Ten Hag afvielen. Volgens Oldenburger ligt het probleem echter eerder in het proces bij de KNVB.
"Het is daarvoor al misgegaan. Je hebt drie kansen gemist. Dat is gewoon heel slecht gedaan door de KNVB", besluit hij.
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