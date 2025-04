Leo Sauer is trefzeker tegen Ajax: "Omdat ik Feyenoorder ben"

Leo Sauer kreeg zondag verrassend veel ruimte bij de openingstreffer tegen Ajax. De verdediging van de Amsterdammers greep niet in, waardoor de aanvaller van NAC vrijuit kon scoren. "Misschien moeten ze meer beelden kijken. Nee, ik maak een grapje. Dit is één van mijn kwaliteiten, met mijn rechtervoet naar binnen en scoren. Dat lukte vandaag, daar ben ik erg blij mee."

Het doelpunt was extra welkom omdat de buitenspeler door NAC gehuurd wordt van Feyenoord. Extra speciaal dus voor Sauer. "Ja, natuurlijk. Dat gevoel is aanwezig. Ik zei het vooraf al tegen mijn vrienden: ‘Als ik scoor tegen Ajax, zullen ze me in Rotterdam nog leuker vinden.’ Omdat ik Feyenoorder ben, is het nog iets mooier."

Sauer is blij met zijn beslissing om Feyenoord tijdelijk te verlaten voor NAC. "Het was een goede stap voor me. Je wordt alleen maar beter als je veel speelt. Natuurlijk had ik mijn twijfels toen ik wegging. Dat is logisch voor een jonge speler die een grote beslissing moet nemen. Maar ik zag dat het voor mij de beste optie was. Het pakt gelukkig goed uit."