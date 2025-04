Leon ten Voorde: "Bij Ajax zou het tot woensdag crisis zijn"

Leon ten Voorde vindt het opvallend dat het voor de buitenwacht nog altijd vrij rustig is omtrent PSV. De Eindhovenaren implodeerden in het begin van 2025 en na de nederlaag van afgelopen speelronde tegen Ajax is het kampioenschap wel buiten bereik.

"Ik had het daar maandag met Arnold Bruggink (technisch directeur FC Twente, red.) over", vertelt Ten Voorde in de AD Voetbalpodcast. "Ik zei dat het wel leek alsof FC Twente meer in brand staat dan PSV. Voor de journalistiek in Nederland gaat het natuurlijk om Ajax en Feyenoord, maar het is wel heel opvallend dat het zo rustig is om Peter Bosz. Maar ik kan het me haast niet voorstellen dat het zo rustig blijft."

"Als er bij PSV, Ajax of Feyenoord verloren wordt, dan moet het tot woensdag crisis zijn", gaat hij verder. "Ik chargeer een beetje, maar 'een topclub verliest nooit twee keer achter elkaar', zo is dan het cliché. Voor de buitenwacht is het eigenlijk té rustig in Eindhoven. Het moet daar wel bulderen."

"Dat zeggen we al weken, maar het verandert niet", vervolgt de journalist van de Tubantia. "Als het nu niet dondert, dan ben je topclub af. Het moet intern donderen, maar misschien hebben ze een soortement van wieler omerta afgesproken, zodat het tot het einde van het seizoen rustig blijft. En dat zou wel heel krachtig zijn."

"Maar aan de andere kant: bij een grote club hoort onrust te zijn. Daar moet gedoe zijn, daar moet venijn zijn en daar moet op maandagmorgen met deuren gesmeten worden. Dat hoort erbij. Ik ben niet op De Herdgang geweest, maar je krijgt als buitenstaander niet de indruk dat dit altijd het geval is", aldus Ten Voorde.