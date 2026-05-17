Leon ten Voorde legt uit: "Ze moeten hopen dat Ajax niet wint"

FC Twente maakt nog altijd kans op de derde plek in de Eredivisie, samen met NEC en Ajax. Op de laatste speeldag wacht voor de Tukkers een uitwedstrijd tegen PSV. Clubwatcher Leon ten Voorde verwacht dat dat een lastige opgave wordt en houdt daarom ook rekening met een scenario waarin FC Twente op de vierde plek eindigt. In dat geval kan het duel tussen SC Heerenveen en Ajax van grote betekenis zijn.

"Het wordt best wel moeilijk denk ik tegen PSV", begint Ten Voorde bij De Ballen Verstand Podcast. "Twente moet eigenlijk winnen in Eindhoven bij PSV. Dat is niet vaak gelukt. De laatste keer was in 2012. En twee jaar geleden waren ze er heel dicht bij, maar toen viel op het laatst nog de gelijkmaker van Pepi." Ten Voorde vervolgt: "Maar Twente moet dus eigenlijk winnen om die derde plaats te pakken, want NEC speelt thuis tegen Go Ahead Eagles. Bij Go Ahead is de lucht er helemaal uit. Die zijn klaar, die willen op vakantie. Dus NEC gaat normaal gesproken winnen. Maar wat is normaal? NEC heeft al vier wedstrijden op rij niet gewonnen."

Daarna verschuift de focus naar Ajax, dat op bezoek gaat bij SC Heerenveen. "Ajax moet naar SC Heerenveen. Ik had gister een discussie met Daan Rots over Heerenveen. Hij zegt: 'Heerenveen had moeten winnen van NAC Breda, want dan hadden ze Ajax nog in kunnen halen voor de vijfde plek'. Ik zei: ja, daar zit wel wat in. Maar aan de andere kant, ik denk dat dit heel vervelend is." "Want Heerenveen voelt nu de hete adem van FC Utrecht in de nek, want die hebben allebei evenveel punten." Volgens Ten Voorde heeft SC Heerenveen nog genoeg om voor te strijden richting de play-offs. "Heerenveen wil nog het thuisvoordeel pakken in de play-offs, dus die hebben nog belang bij die wedstrijd tegen Ajax."

"Ze hebben tegen NAC een vreselijk slechte wedstrijd gespeeld. Dus de slechtste wedstrijd van het seizoen hebben ze gehad. Ik denk dat we als Twente zijnde naar Heerenveen moeten kijken. En dan hopen dat Ajax niet wint. Dan heeft Twente in ieder geval Europees voetbal", aldus Ten Voorde.