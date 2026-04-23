Leon ten Voorde meent: "Hij is al niet meer te betalen voor Ajax"

Ruud Nijstad maakt een stormachtige ontwikkeling door bij FC Twente. De talentvolle centrumverdediger heeft een basisplaats bij FC Twente veroverd en wordt begeerd door diverse clubs. Een transfer in de zomer lonkt voor de linkspoot, al zullen clubs diep in de buidel moeten tasten.

"Ik denk dat het inmiddels al zo ver is dat dat soort jongens alleen nog maar haalbaar zijn voor de kampioen, PSV", zegt FC Twente-watcher Leon ten Voorde in de AD Voetbalpodcast. "Nijstad heeft nog een jaar contract en FC Twente wil heel graag dat hij bijtekent. Hij kan naar heel veel clubs in Europa, waaronder FC Barcelona, maar PSV heeft zich ook in die strijd gemengd. Zij kunnen het nog betalen."

Volgens Ten Voorde geeft dat de gekte in de voetballerij aan. "Dat is eigenlijk te gek voor woorden voor een jongen die zeventien keer in de Eredivisie heeft gespeeld, waarvan tien keer als basisspeler. Hij gaat straks al voor miljoenen weg", voorspelt de journalist van Tubantia. "Mats Rots loopt al iets langer mee, maar moet ook nog zijn eerste seizoen in de Eredivisie voltooien. Dat zijn jongens die nu al richting de tien miljoen gaan kosten, denk ik."