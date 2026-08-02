Leon ten Voorde over Ajax-target: "Tien miljoen en niets minder"
Leon ten Voorde weet natuurlijk ook wel dat Bart van Rooij er goed opstaat bij de nodige clubs. Ajax, Feyenoord en PSV werden al eens genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor de vleugelverdediger, al lijkt er in Amsterdam de meeste belangstelling te leven.
"Wat vind je er van dat Bart van Rooij in de belangstelling staat van Ajax, Feyenoord en PSV?" vraagt Fardau Wagenaar aan Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van de TC Tubantia. "Volgens mij is Feyenoord al afgehaakt. En PSV ook, denk ik."
"Of Ajax de stap is voor hem? Nou, volgens mij is Ajax in de afgelopen drie jaar twee keer onder FC Twente geëindigd. Nee, als hij naar Ajax kan, als hij zelf graag wil en als Ajax bereid is om dat geld neer te leggen, dan heeft hij mijn zegen. Je moet zelf weten wat je doet in je leven. Ik zou alleen wel zeggen: tien miljoen en niets minder", aldus de journalist.
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