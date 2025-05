Leon ten Voorde: "Wat nederigheid is nooit verkeerd bij Ajax"

In zijn nieuwste column in TC Tubantia heeft Leon ten Voorde, clubwatcher van FC Twente, hard uitgehaald naar Ajax en haar aanhang. De journalist uit Enschede ziet hoe de zelfverzekerde houding van de Amsterdammers plaats lijkt te maken voor twijfel en onzekerheid en blikt terug op een voorval bij FC Twente jaren terug.

"Wat is er toch aan de hand met het meest zelfverzekerde deel van de bevolking: de Ajacied? Normaal gesproken is Trump een bescheiden vlegel in vergelijking met de Ajax-supporter, maar de gemiddelde fan van RKC heeft op dit moment nog meer vertrouwen in een goede afloop van het seizoen."

Volgens Ten Voorde is er sprake van een opvallende mentaliteitsverandering in Amsterdam. Waar Ajax-supporters normaal gesproken bol staan van bravoure, is daar nu weinig van te merken. "Waar is de tijd gebleven dat een Ajax-speler - we noemen hem voor het gemak Demy de Zeeuw - maandenlang achter de enige concurrent stond, maar bleef sarren dat ze in Enschede uiteindelijk zouden bezwijken onder de druk? Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar het staaltje blufpoker was van Trumpiaanse omvang."

Hoewel Ajax virtueel vier punten voorstaat met nog drie wedstrijden te gaan, is er volgens Ten Voorde weinig sprake van optimisme in de hoofdstad. "Waar hebben we het over? Virtueel vier punten voor, met nog drie wedstrijden te gaan: er zijn jaren geweest dat ze bij Ajax dan zouden communiceren wanneer de huldiging is. Nu hebben ze een trainer die nog ontkent dat ze voor de titel gaan als hij de schaal in handen heeft. Blijkbaar slaat dat over op zijn volgelingen."

Ten Voorde benadrukt dat Ajax op papier een gunstig programma heeft, met onder meer een thuiswedstrijd tegen het wisselvallige NEC en een ontmoeting met FC Twente, dat al maandenlang buitenshuis niet weet te winnen. "Ajax speelt nog thuis tegen het dolende NEC en tegen een ploeg die al sinds 23 november geen uitwedstrijd meer won: FC Twente. Waar hebben we het dan over? Wat nederigheid is nooit verkeerd bij Ajax, maar je kunt met 36 titels in de achterzak ook overdrijven."